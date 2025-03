Prekoná hra Split Fiction GTA VI? Je to herný zázrak, aký tu ešte nebol (RECENZIA)

Tvorcovia A Way Out či It Takes Two vytvorili ďalšieho adepta na najlepšiu hru roka a zároveň opäť dokázali osviežiť žáner coop hier s úžasnými a kreatívnymi nápadmi.

Recenzovaná verzia: PS5 Pro

Dostupné platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC

Cena: 50 €

Od vydania It Takes Two, ktoré v roku 2021 vyhralo ocenenie najlepšia hra roka na The Game Awards, sme často premýšľali nad tým, ako sa tvorcovia dokážu prekonať. Odpoveďou je Split Fiction, akčné dobrodružstvo s emotívnym príbehom dvoch hrdiniek.

Tie striedavo cestujú do sci-fi a fantasy svetov, kde ich čaká množstvo prekážok, nepriateľov, adrenalínových sekcií a sem-tam aj logických hádaniek. Ak si hral It Takes Two, dobre vieš, o čom je reč.

Zdroj: Hazelight Studios/EA

Zábava vo dvojici, akú inde nenájdeš

Túto hru je možné hrať iba vo dvojici, keďže tvorcovia rozdelili obrazovku na dve polovice. Hráči si v leveloch musia navzájom pomáhať, prekonávať prekážky a bojovať. Ako sa tam ale dostali?

Hlavnými postavami sú ašpirujúce spisovateľky Zoe a Mio, ktoré majú problém získať vydavateľskú zmluvu. Jednu im ponúkne firma Rader Publishing. Chcú ich tam umiestniť do tajomného prístroja. Mio však korporátu neverí a chce ujsť, no nechtiac skončí v rovnakom prístroji ako Zoe.

Ukáže sa, že prístroj zhmotňuje všetky kreatívne nápady spisovateliek a Mio a Zoe sú v nich samé uväznené. Ak sa odtiaľ chcú dostať a zabrániť zlej firme, aby im ukradla nápady, musia sa dostať až na koniec všetkých príbehov, ktoré napísali. Keďže sa ocitli v jednom prístroji, všetky tieto svety preskúmavajú spoločne.

Každý level má dĺžku približne jednu až dve hodiny, a v každom sa nachádza toľko obsahu, že by to stačilo aj na dve hry. Hráči rovnomerne skáču medzi fantasy a sci-fi prostredím, čím sa menia aj hrateľnostné mechaniky a prvky. V každom leveli sa učia pracovať so špeciálnymi schopnosťami, pomôckami či dokonca s tvormi, s ktorými sa pohybujú po leveloch, skáču či lietajú (áno, vo fantasy leveloch sú aj draci).

Zdroj: Hazelight Studios/EA

Rovnako ako v ich predošlom titule It Takes Two, aj tu prichádzajú s jedným úžasným nápadom za druhým. V správny čas ozvláštňujú hru a neustále vyzývajú hráča, aby sa prispôsobil a hľadal nové spôsoby, ako uspieť. Robia to zábavnou formou. Hráči sa menia na vílu, opicu či plaza, vďaka čomu zdolávajú prekážky, alebo dokážu rýchlo plávať.

V ďalšom leveli hráči dostanú jetpack, zalietajú si na helikoptére a zúčastnia sa arénových hier. Hneď na to si vyskúšajú netradičný pinball a viac vlastne ani nechceme prezrádzať. Ono je to ale asi jedno. Unikátnych levelov je totiž toľko, že keby sme si hru zapli hneď po dohraní, aj tak by sme na niektoré za ten čas zabudli a znovu nás prekvapia. Split Fiction sa pritom veľmi oplatí prejsť minimálne dvakrát.

Ako Zoe, tak Mio majú totiž odlišné úlohy a špeciálne schopnosti, takže je hranie za každú z nich unikátne. Autori pritom obtiažnosť skvelo vyvážili.

Zdroj: Hazelight Studios/EA

Máš radšej sci-fi alebo fantasy? To je jedno, užiješ si obe!

V hre sú dva veľké fantasy a dva veľké sci-fi svety, dva špeciálne svety a jeden finálny, o ktorom niečo povieme v závere recenzie, pretože je trochu revolučný. V každom z fantasy a sci-fi svetov sú navyše aj tri špeciálne vedľajšie príbehy, takže ich je celkovo dvanásť.

Ide o nedokončené príbehy či nápady spisovateliek Mio a Zoe. Sú krátke, zaberú 10-15 minút a ponúkajú intenzívny zážitok v alternatívnych príbehoch, čo tvorcom umožňuje vytvárať ešte bláznivejšie a unikátnejšie levely.