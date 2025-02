V súvislosti s vysokým dopytom po lístkoch sme oslovili autorizovaných predajcov vstupeniek aj najväčšiu skupinu resellerov na Slovensku a Česku.

O tom, že Pitbull bude mať koncert v Česku, sme ťa informovali už skôr. Drop lístkov sa spustil už pred dvoma dňami a júlový koncert v O2 aréne je veľmi riešenou témou na sociálnych sieťach.

Americký hitmaker Pitbull sa po dlhých trinástich rokoch vracia do Českej republiky. Už 18. júna 2025 vystúpi v Prahe so svojou nadupanou show, ktorá sľubuje jedinečný večer plný latinskoamerických rytmov, hip-hopu a nekompromisnej party energie. V rámci svojej tour s názvom Party After Dark Tour prinesie so sebou aj špeciálneho hosťa – Shaggyho.

Lístky na jedinečný koncert sa začali predávať 26. februára. Cena vstupeniek začala od 1890 Kč (75 €), pričom najdrahšie vstupenky stáli 2 790 Kč (110 €). Ľudia krátko po spustení predaja začali zdieľať nahnevané videá a posty o tom, ako sa im nepodarilo vstupenky chytiť, aj napriek tomu, že dlhé minúty čakali v rade. Niektoré fanúšičky dokonca na TikToku zdieľajú videá, ako plačú či nadávajú.

Viacerí priaznivci speváka, nielen z Česka a Slovenska, obviňujú rôzne skupiny resellerov, že práve kvôli nim si nestihli kúpiť lístky. Reselleri majú na to totiž svoje tipy a triky, ako predbehnúť rad či dostať sa k lístkom čo najrýchlejšie. Na svojich weboch potom predávajú lístky za oveľa vyššie sumy.

Nedostačujúca regulácia

Ľudia z týchto resellerských skupín kúpia väčšie množstvo lístkov a predávajú ich na stránkach za oveľa vyššie sumy. V súvislosti s tým sa redakcia Refresheru rozhodla kontaktovať obe strany – autorizovaného predajcu Live Nation aj najväčšiu skupinu resellerov na Slovensku aj v Česku s názvom Ticket Wave.

Live Nation tvrdí, že záujem o lístky na koncert Pitbulla bol naozaj mimoriadny, čo sa prejavilo aj v rýchlosti predaja. Podľa ich slov zaznamenali aj nahnevané spätné väzby od fanúšikov, ktorí si nestihli kúpiť vstupenky. „Chápeme, že to môže byť frustrujúce, a vždy hľadáme riešenia, ako distribúciu vstupeniek urobiť spravodlivejšiu,“ vyjadrila sa Vendula Školoudová z Live Nation.

„Pokiaľ ide o reguláciu predaja a obmedzenie predajcov, problematika sekundárneho trhu je komplexná a týka sa celého odvetvia, nielen našich podujatí,“ dodala. Vstupenky sa predávajú prostredníctvom oficiálnych predajných kanálov a aj oni sami vždy prízvukujú ľuďom, aby lístky kupovali len od overených spoločností, aby sa predišlo podvodu.

V súčasnosti však neexistuje nijaká špeciálna regulácia pri nákupe lístkov. S partnermi v oblasti predaja vstupeniek sa však snažia pracovať na zavedení viacerých opatrení, ktoré by mohli minimalizovať špekulatívne nákupy.

Biznis ako každý iný?

Na druhej strane, skupina Ticket Wave si stojí za svojím názorom, že to, čo robia je len biznis. „Aj Zara si vyrába veci v Ázii za pár eur a predáva ich na našom trhu potom s prirážkami, to ľuďom nevadí,“ argumentoval jeden z členov. Lístky na chystaný koncert sa im podarilo kúpiť a následne ich predajú s 20 % a väčšou prirážkou. Prezradili nám, že sa im podarilo chytiť viac ako 800 lístkov.

Hoci niekomu môže znieť resellovanie vstupeniek na prvé počutie kontroverzne a neférovo, Samuel, ktorý stojí za tým celým, si to nemyslí: „Ak lístok nekúpim ja, kúpi ho niekto ďalší. Na svete nebude nikdy toľko kusov vstupeniek, aby sa na všetkých podujatiach mohli zúčastniť všetci. Práve preto sa vždy nájde niekto, kto bude resellovať.“

S resellingom majú vraj najviac problém Slováci a Česi. „Oni by chceli, aby sme lístky, ktoré nakúpime, predávali ešte o polovicu lacnejšie. Ľudia v zahraničí pokojne zaplatia aj 600 eur za lístok,“ priblížil v minulosti v rozhovore pre Refresher.

Pri nákupe lístkov na koncert Pitbulla sa nestretli so žiadnymi komplikáciami a nákup nebol nijako obmedzený. V minulosti kupovali rôzne koncerty na Slovensku aj v Česku a tento nebol žiadnou výnimkou. Podľa ich slov je však všeobecne reselling vstupeniek čoraz ťažší, napríklad čo sa týka kontroly pri rôznych zahraničných predajcoch. Pri nákupe veľakrát musí človek zadať telefónne číslo, kód z SMS alebo musí mať účet vytvorený už dlhšie.