Najodkladanejší film Netflixu má konečne dátum premiéry. Tom Hardy v ňom bude lámať kosti

Nový film režiséra Garetha Evansa si budeš môcť pozrieť 25. apríla.

Tom Hardy vo filme stvárňuje vyčerpaného detektíva, ktorý je nútený čeliť svojim chybám z minulosti po tom, čo sa vydá hľadať uneseného syna politika, ktorý zmizol po spackanom drogovom obchode. Nebude chýbať akcia a rýchly dej.

Okrem Hardyho si vo filme zahrajú aj Timothy Olyphant, Forest Whitaker a Narges Rashidi. Režisérom je už spomínaný Gareth Evans, ktorý napísal aj scenár. Na konte má napríklad horor Apostle, seriál Gangs of London, ale predovšetkým dva akčné thrillery The Raid a The Raid 2, ktorým by sa mal Havoc podobať najviac.

Fanúšikovia sa na film tešia už niekoľko rokov. Nakrúcal sa vo Walese a je najdrahším filmom, aký kedy v tejto krajine vznikol. K meškaniu prispeli problémy s covidom, plánovaním a napokon aj štrajk scenáristov a hercov. Film bol tiež predmetom rozsiahleho prekrúcania.

Tvorcovia pri príležitosti oznámenia dátumu premiéry zverejnili aj trailer. „Havoc bude pre mňa vyvrcholením posledných troch alebo štyroch rokov, keď som nerobil naozaj nič veľké v akčnom žánri, som z toho nadšený," povedal pred časom o filme Gareth Evans.