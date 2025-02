Reakcia účastníka španielskej reality show Joseho, ktorý v reálnom čase sledoval neveru svojej partnerky, sa rýchlo stala virálnou.

Reality šou častokrát vyvolávajú intenzívne a vybičované reakcie účastníkov, ktoré zvyčajne zaručujú vysoký dramatický potenciál pre divákov. Inak tomu nebolo ani v populárnej španielskej šou s názvom Temptation Island (podobne ako u nás Love Island).

Temperamentí Španieli sa postarali o poriadné divadlo, ktoré zaujalo celý internet. Jeden z účastníkov – Jose Carlos Montoya zažil nočnú moru, keď na videu v reálnom čase sledoval, ako ho jeho partnerka Anita na vile podvádza s iným mužom, informuje BBC.

V smútku sa Jose rozbehol a behal po pláži so slzami v očiach. Niekomu jeho reakcia príde až prehnaná, akoby vystrihnutá z extrémne dramatického romantického filmu. Neskôr sa zrútil, spadol do trávy a plakal na zemi.

#montoya #tulipanes #chiaraoliver #parati #Viral ♬ sonido original - macy🌷(chiara's version) @otemacy 🎧song: 'tuIipanes' by @kiki✨ (if you're reading this, do me a favor—go check out the song playing in the video (it's called 'tuIipanes' by chiara oliver). she's a spanish-british singer-songwriter just starting out, and she dropped an ep a few days ago. she definitely deserves more recognition 🥹🫶 🇪🇸 si estás leyendo esto, hazme un favor: ve a escuchar la canción que suena en el video (se llama 'tuIipanes' de chiara oliver). ella es una cantautora española/británica que está empezando y sacó un ep hace unos días. merece más reconocimiento 🥹🫶 MONTOYA POR FAVOR #laisladelastentaciones

Hlavná reportérka denníka The Sun Lottie Hulme tvrdí, že „autentické emócie“ programu ho odlišujú od konkurenčných programov ako Love Island, Love Is Blind, Married At First Sight a Dating Naked. „Bolo osviežujúce a takmer šokujúce vidieť niečo také surové, pretože je to niečo, čo dnes v britských reality show jednoducho nevidíme,“ hovorí.

Podľa moderátorky britského Love Islandu, šou ako Temptation Island, by v britskej televízii nemohla byť vysielaná kvôli jej surovosti, čo ešte viac podporilo záujem a reakcie verejnosti. Podľa jej slov by sa na to ľudia sťažovali. Španielska verzia Temptation Island sa v Spojenom kráľovstve ani nevysiela, čím jej nelegálne šírenie na sociálnych sieťach ešte pridáva na atraktivite.