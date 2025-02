Cukrár znásilnil a zavraždil najmenej 28 mladých chlapcov. Obete pre neho unášali dvaja stredoškoláci

Americký sériový vrah Dean Corll pripravil o život desiatky chlapcov vo veku od 13 do 20 rokov.

25. septembra 1970, Westheimer Road, Texas – Nad Houstonom sa stmieva. Sýtočervené slnko už takmer úplne zašlo za horizont, keď sa Jeffreymu konečne podarilo zastaviť nejaké auto.

Spotený a unavený vysokoškolák prešiel po krajnici cesty Westheimer Road už minimálne tri kilometre. So vztýčeným palcom mával na každé okoloidúce auto, no ani jeden z vodičov až doteraz na jeho gesto nereagoval. Práve preto sa Jeffrey veľmi potešil, keď pri ňom zastavila biela dodávka.

Muž v okuliaroch, ktorý sedel za volantom, stiahol okno a spýtal sa mladíka, kam má namierené. Jeffrey mu v krátkosti vysvetlil, že cestuje z Austinu do Houstonu za svojou priateľkou. „Tak si naskoč. Vezmem ťa,“ navrhol šofér a Jeffrey plný nedočkavosti, že sa čoskoro uvidí so svojou láskou, bez rozmýšľania nastúpil.

Vodič pôsobil ako príjemný chlapík. Počas prvých pár minút jazdy si získal Jeffreyho plnú dôveru. Mladík si bol istý, že cesta za jeho dievčaťom bude bezproblémová. Mýlil sa. Šofér prudko stočil volant a s dodávkou zašiel do temnej uličky.

Kým sa Jeffrey stihol spamätať, už ho držal pod krkom. Do úst mu napchal handru, aby nemohol kričať, potom ho omráčil a zviazal. Mladíka odviezol do svojho domu, kde ho dlhé hodiny mlátil, znásilňoval a nakoniec uškrtil. Mŕtve telo osemnásťročného chlapca potom zabalil do plastového vreca na smeti a zakopal na pláži High Island.

Pozostatky Jeffreyho Konena našli policajti až o tri roky neskôr, keď vyšetrovali muža menom Dean Corll. Išlo o bývalého vedúceho miestnej továrne na sladkosti, ktorého si obyvatelia Houstonu pamätali ako usmievavého dobráka. Pravidelne ho stretávali v meste, kde zvykol parkovať so svojou bielou dodávkou. Deťom z nej veľkoryso rozdával cukríky.

Dean Corll však v skutočnosti nebol žiadne neviniatko. Pod maskou slušného muža sa skrýval sériový vrah, ktorý zavraždil desiatky mladých chlapcov vrátane Jeffreyho.

Polícia však vraha Deana Corlla odhalila až keď bol mŕtvy. Zavraždil ho jeho pomocník Wayne Henley. Dean mladému pomocníkovi platil za to, aby mu hľadal nové obete. Keď Wayne vraždenie už neuniesol, vzoprel sa svojmu šéfovi a zastrelil ho. Po smrti Corlla policajtom poskytol dostatok dôkazov na to, aby ho usvedčili z 28 vrážd.

Bývalý komplic vyšetrovateľom detailne opísal, ako Corll mučil svoje obete. Mladým chlapcom vraj vytrhával intímne ochlpenie a strkal im do konečníka obrovské gumené dildo. „Všetkých ich znásilnil do z*dku. Niekedy im to urobil ústami, alebo ich prinútil, aby orálne uspokojili oni jeho. Potom ich zabil,“ povedal Henley vo svojom priznaní.

V tomto článku si prečítaš: V čom mal Dean Corll iné detstvo ako väčšina sériových vrahov.

Ako flirtoval s malými deťmi a ponúkal im svoje cukríky.

Čo sľúbil chlapcovi menom David Brooks, ktorého zneužíval na to, aby mu nosil nové obete.

Ako Dean mučil mladých chlapcov tým, že im do konečníka vrážal obrovské gumené dildo.

Prečo bola houstonská polícia tri roky nečinná a odmietala hľadať nezvestných chlapcov.

Ako si na deň Corllovej smrti spomína Rhonda Williams, ktorá bola pri jeho vražde.

Slušný, ale osamelý chlapec

Dean Corll sa narodil 24. decembra 1939 v meste Fort Wayne v Indiane. Na rozdiel od iných sériových vrahov mal pomerne dobré detstvo. Rodičia ho nikdy nezneužívali ani netýrali, často však videl, ako sa medzi sebou hádajú.

Hoci malo ísť o bežné partnerské hádky dvoch ľudí žijúcich v nefungujúcom vzťahu, nemôžeme s istotou povedať, že nemali žiaden vplyv na Deanove zločiny.

Dean mal mladšieho brata Stanleyho. Zatiaľ čo mama Mary Robinson synov rozmaznávala, ich otec Arnold Edwin Corll si potrpel na disciplínu. Bol prísny, ale spravodlivý, čo sa odzrkadlilo aj na ich správaní. Všetci učitelia si Deana pamätali ako veľmi slušného, dobre vychovaného žiaka, píše portál Tought Co.

Z radu nevytŕčal ani známkami. Dalo by sa povedať, že bol priemerný študent. Spolužiaci ho síce vnímali ako samotára, nikdy sa však za to nestal terčom šikany. Corll bol úplne obyčajný mladý chalan. Dokonca randil s viacerými dievčatami zo školy, čiže nikomu nenapadlo, že by mohol byť homosexuál, píše Ati.

Rodičia Deana sa prvýkrát rozviedli v roku 1946. Krátko po rozvode sa udobrili a opäť dali dokopy. Svoju lásku dokonca znovu spečatili sobášom. Bohužiaľ, ani ich druhý pokus o manželstvo nedopadol úspešne. Skončil rovnako ako prvý: rozvodom.

Po definitívnom konci manželstva, sa Dean presťahoval so svojou mamou do Houstonu, kde si našla nového partnera, obchodníka Jakea Westa. V polovici 50. rokov sa zosobášili a presťahovali do mestečka Vidor. Spoločne založili firmu na výrobu sladkostí a splodili dcéru – Deanovú nevlastnú sestru Joyce.

Navonok dobrák, vo vnútri monštrum

Corll sa vo firme svojej mamy a nevlastného otca od začiatku angažoval. Išlo o rodinný podnik, v ktorom každý člen domácnosti zohrával významnú úlohu. Otčim dohliadal na distribúciu, mama sa starala o biznis a Dean so svojím mladším bratom pracovali vo výrobe, píše Ati.

Keď Dean úspešne dokončil strednú školu, rodina sa presťahovala sa do Houstonu. Pre život si zvolili jednu z najpokojnejších štvrtí rušného mesta prezývanú Houston Heights. So „starým“ podnikaním pokračovali aj v novej lokalite. Svoju firmu premenovali na Pecan Prince, fabriku presťahovali do budovy oproti základnej školy a naďalej vyrábali sladkosti.

Dean Corll so svojou nevlastnou sestrou Joyce West. Zdroj: Wikipedia Commons/@Mary Robinson

Jediný člen rodiny, ktorý v tom čase vo firme nepracoval bol Dean. Po smrti dedka sa presťahoval na dva roky k svojej starej mame do Indiany, aby ju doopatroval. Do Houstonu sa vrátil až v roku 1962, keď sa jeho mame rozpadol ďalší vzťah.

Po rozvode Deanovej mamy a Westa prešla firma Pecan Prince viacerými zásadnými zmenami. Mary ju premenovala na Corll Candy Company a svojho najstaršieho syna vymenovala za zástupcu riaditeľa spoločnosti. Dean obetoval nasledujúce dva roky rodinnej firme.

V roku 1964 mu prišiel povolávací list do americkej armády. Hoci nechcel nechať matku v štichu, nemal na výber – musel absolvovať základný vojenský výcvik. Po desiatich mesiacoch výcviku požiadal vojsko o prepustenie, aby mohol pomáhať mame s podnikom. Armáda Deanovej žiadosti vyhovela a pustila ho domov.

24-ročný Dean Corll po vstupe do armády. Zdroj: Wikipedia Commons/@Americká armáda

Corll pôsobil na cudzincov ako slušný chlapík, ale niektorí ľudia z firmy si všimli jeho nezdravý záujem o mladých chlapcov.