Krvilačná mama Shelly Knotek: Obete nútila piť moč a do rán im liala riedidlo. Dcéry zamykala do psej búdy, synovcovi mučila penis

Americká sériová vrahyňa sa vyžívala v tom, keď mohla ponižovať a týrať svoje obete. Masochistickým praktikám sa nevyhli ani jej vlastné dcéry.

Navonok pôsobila ako starostlivá matka a žena s dobrým srdcom, jedine jej dcéry a manžel vedeli, čo je v skutočnosti zač. Americká sériová vrahyňa Michelle „Shelly“ Knotek si užívala, keď mohla ponižovať a týrať svoje obete.

Priateľov a rodinných príslušníkov, ktorí sa ocitli v núdzi, vždy ochotne ubytovala vo svojom dome. Kamaráti Michelle obdivovali jej dobrosrdečnosť a snahu nezištne pomáhať. Nikto z nich však netušil, že svojim hosťom nikdy nepomohla. Práve naopak, pripravila ich aj o to posledné, čo im zostalo: dôstojnosť a neskôr aj o život.

Ľudí, ktorí bývali pod jej strechou, zamykala v kotolni a nechávala hladovať. Na jej povel museli vykonávať domáce práce úplne nahí alebo piť vlastný moč. Jedného dokonca donútila skočiť zo strechy domu a potom mu do krvácajúcich rán naliala riedidlo.

„Cítila som smrad bielidla a rozkladajúceho sa mäsa, akoby sa mu spaľovala koža. Zapáchal tak celý mesiac, až do svojho konca,“ povedala neskôr pre New York Post Tori, najmladšia z troch dcér, ktoré tiež týrala.

Mama im pravidelne dávala brutálne tresty za tie najmenšie prehrešky. Ak sa nevypýtali na toaletu, za trest ich nechala vyváľať sa nahé v blate na dvore a polievala ich pri tom ľadovou vodou. Keď v dome býval jej synovec, donútila ho vyzliecť sa a tancovať so svojou nahou 13-ročnou dcérou. Na tomto perverznom a nechutnom divadle sa náramne zabávala.

Napriek tomu, že manžel Michelle vedel o všetkom, čo jeho žena robí, nikdy nezasiahol. Nechal sa ňou zmanipulovať a asistoval jej pri týraní a vraždení. Zatiaľ čo ona vymýšľala rôzne historky, kam zmizli jej hostia, jeho úlohou bolo zbaviť sa tiel.

Dievčatá zo strachu o vlastné životy o ničom, čo sa dialo doma celé roky, neprehovorili. Hoci ich matka celú pravdu zahmlievala aj pred nimi, videli, ako sa správa k svojim hosťom, ktorí vždy zmizli za záhadných okolností. Keď podľa nich utýrala na smrť už tretieho človeka, nabrali odvahu a išli vypovedať na políciu. Vyšetrovanie potvrdilo, že ich podozrenia boli pravdivé.

Dcéry dúfali, že za všetko, čo urobila, skončí do konca svojho života za mrežami. Pred troma rokmi sa však dostala z väzenia na slobodu a ich nočné mory z detstva opäť ožili.

Ešte predtým než sa spoločne pozrieme na zločiny jednej z najbrutálnejších vrahýň v americkej histórii, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Ako Michelle už v detstve týrala svojich bratov tak, že im do topánok dávala kusy rozbitého skla.

Prečo klamala o svojom otcovi, že ju znásilnil.

Ako nútila svoju dcéru tancovať nahú so svojím bratrancom, ktorému o niekoľko mesiacov neskôr natrela na penis krém z čili papričiek.

Ako na smrť utrápila svoju kamarátku, ktorá sa zadusila v pivnici domu vlastnými zvratkami.

Prečo podľa dcér dokázala zmanipulovať svojho manžela tak, že pre ňu vraždil.

Kedy sa dievčatá rozhodli svoju mamu udať na polícii a prečo si myslia, že keď bude mať príležitosť, bude vraždiť znovu.

Zlomyselná už od detstva

Michelle Knotek sa narodila 15. apríla 1954 v meste Raymond vo Washinghtone ako najstaršia dcéra svojich rodičov. V útlom detstve vyrastala bez otca, len s dvoma mladšími bratmi a duševne chorou matkou Sharon, ktorá bola alkoholička.

Ľudia zo vzdialenejšej rodiny dievčaťa si mysleli, že sa jej mama živila ako prostitútka. Nemali to však ako dokázať, píše vo svojej knihe If You Tell novinár portálu New York Times, Gregg Olsen.

Keď mala Michelle šesť rokov, matka ich opustila. Spolu s bratmi sa presťahovali k otcovi Lesovi Watson a jeho novej manželke Laure Stallings, kde ich čakal omnoho lepší životný štandard. Les bol totiž úspešný podnikateľ a mohol svojim deťom dopriať to, o čom mohli u matky len snívať.

Mladá Michelle./Zábery z dokumentárneho seriálu Snapped. Zdroj: Oxygen Media

Michelle si napriek tomu vo svojom novom domove nezvykla. Pravidelne sa hádala s otcovou manželkou Laurou a neraz jej vykričala, ako ju veľmi nenávidí. Keď mala trinásť rokov, zasiahla ju správa o násilnej smrti svojej biologickej matky. Alkoholička Sharon medzičasom skončila kvôli svojej závislosti na ulici, kde ju neznámy páchateľ ubil na smrť.

Dievča sa so smrťou matky nedokázalo vyrovnať. Svoj hnev si vybíjala na mladších súrodencoch. Manželka jej otca Laura Stallings novinárovi prezradila, že nešlo o klasické detské hašterenie. „Väčšinou rozbila sklo a ostré úlomky vkladala bratom do topánok. Aký človek urobí niečo takéto?“ rozhorčovala sa.

Keď mala Michelle 14 rokov, v škole klamala učiteľom, že ju otec znásilnil. Otca Lesa tým dostala do veľkých problémov, až kým lekárske vyšetrenia nedokázali jeho nevinu. Po tomto incidente sa dievča muselo presťahovať preč z otcovho domu. Ujali sa jej rodičia Laury Stallings.

Michelle však svoje správanie nijako nezmenila. Začala si privyrábať strážením detí susedov. Namiesto toho, aby na ne dávala pozor, ich však zabarikádovala v izbe a náramne sa na tom zabávala. Nepoučila sa ani z klamstiev o znásilnení a zo sexuálneho útoku krivo obvinila aj svojho nevlastného starého otca.

Michelle a jej manžel David./ Zábery z dokumentárneho seriálu Snapped. Zdroj: Oxygen Media

Rovnakým spôsobom Michelle klamala a manipulovala s ľuďmi aj v dospelosti. Svojím správaním si zničila dve manželstvá. Zostali jej po nich dcéry Nikki a Sami.

V roku 1982 v bare očarila ďalšieho muža, stavbára Davida Knoteka. Aj keď bol ich vzťah od začiatku toxický, lebo mu často nadávala a niekedy dokonca aj rozdala pár faciek, muž šarmu Michelle úplne podľahol. Považoval ju za „najkrajšie dievča, aké kedy videl“ a preto jej všetko toleroval, píše The Sun.

Po piatich rokoch partnerstva sa pár v roku 1987 zosobášil a mali spolu dcéru Teri. Čoho všetkého je jeho manželka schopná, David zistil až o rok neskôr, keď k nim domov pozvala bývať svojho 13-ročného synovca Shanea Watsona.

Krkavčia matka a perverzná teta

Keď v roku 1988 zatvorili Shaneovho otca do basy, jeho matka nevedela, čo si počnú. Nemala dosť peňazí, aby sa o neho dokázala postarať a tak poprosila chlapcovu tetu Michelle, či by sa k nim nemohol nasťahovať. Žena súhlasila a ochotne zobrala Shanea pod svoje krídla, píše Ati.

Hoci to chlapec nemal doma nikdy ideálne, to čo ho čakalo u tety si nepredstavoval ani v najhoršom sne. Rovnako ako jeho sesternice, musel dodržiavať prísne pravidlá, inak ho čakala bitka alebo iný tvrdý trest.

Synovec Shane. /Zábery z dokumentárneho seriálu Snapped. Zdroj: Oxygen Media

Napríklad, keď sa nevypýtal na toaletu, teta ho donútila, aby sa nahý vyváľal v blate na dvore a polievala ho pri tom ľadovou vodou. Rovnakým spôsobom predtým trestala aj svoje staršie dcéry Nikki a Sami. Najskôr ich zbila, zosmiešnila a o pár minút neskôr ich zavalila láskou, akoby sa nič nestalo.

Okrem tvrdých bitiek a váľania sa v blate vymýšľala aj rôzne ďalšie spôsoby, ako deti ponížiť.