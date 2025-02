Láska ide cez... rozhlasový éter! BILLA a Funko spolu priniesli magický Valentín

Do obľúbenej predajne potravín nemusíte chodiť iba na nákup. Čo tak si v nej vychutnať vysielanie, ktoré odtiaľ naživo prenáša jedno z najpočúvanejších rádií? Takýto jedinečný zážitok spoločne priniesli na Valentína BILLA a Fun rádio.

V exkluzívnom koncepte predviedli, že láska a kvalita idú prirodzene ruka v ruke.

Valentín v BILLA Eurovea v Bratislave nebol len o kvetoch a čokoláde. Tento rok sa láska spojila s kvalitnými potravinami, špeciálnymi hosťami, zábavou a skvelou hudbou z Fun rádia. Výsledok? Program BILLA * FUN * LIVE! a nezabudnuteľná atmosféra, ktorú si užili milo prekvapení zákazníci aj tisíce poslucháčov po celom Slovensku.

„Valentínske spojenie s Fun rádiom bolo našou premiérovou skúsenosťou, a veľmi vydarenou. Na Slovensku ide o unikátny koncept – nestáva sa často, aby sa jedna z top rozhlasových staníc dočasne presťahovala do supermarketu. Netradičné vysielanie si užili nielen poslucháčky a poslucháči v éteri, ale aj naše zákazníctvo priamo v BILLA Eurovea, kde sme im spríjemnili piatkové nákupy. Naživo sme vysielali aj v celom obchodnom centre a vo všetkých 174 prevádzkach po celom Slovensku. Bolo skvelé vidieť, s akou radosťou sa všetci zapájali do zábavných valentínskych aktivít, ktoré sme pripravili spolu s Fun rádiom,“ povedal Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.

Zdroj: BILLA

Z nákupov rovno do éteru

Spoločné popoludnie Fun rádia a BILLA odštartoval DJ Karol, ktorý svojím setom naladil zákazníctvo v predajni na energickú valentínsku vlnu. Trojhodinové živé vysielanie mali pod taktovkou moderátori Fun rádia Maca a Junior. Do programu zapojili aj zvedavé tanečné a zamilované talenty, ktorí v tanečnej súťaži vyhrávali poukážky na nákup v BILLA. Rovnako sa poukážky ušli poslucháčom v live telefonickej súťaži.

Týždeň pred Valentínom tiež Fun rádio a BILLA priniesli špeciálnu edíciu súťaže Zvuk týždňa, do ktorej BILLA venovala 300 €, čím podporila napätie a zábavu v jednej z najobľúbenejších súťaží rádia. „Fun rádio je najmä o hudbe a zábave. Radi sme sa spojili s BILLA a urobili tak jedno parádne valentínske vysielanie priamo z predajne počas jej plnej prevádzky. Atmosféru živej párty si tak užili nielen zákazníci, ale aj naši poslucháči po celom Slovensku. Navyše spojenie Juniora s Macou bolo opäť niečo nové, čo sme priniesli do éteru“ vysvetlil Marek Mikúšek, programový riaditeľ RADIO GROUP a.s., ktorá zastrešuje Fun rádio.

Čerešničkou za originálnym Valentínom bol živý koncert popovej speváčky Celeste Buckingham. Tú sprevádzal Matěj Vávra a ich vystúpenie rozospievalo a roztancovalo celú predajňu. Prejav plný emócií a silné hlasy vytvorili ohromný zážitok, ktorý si ľudia odniesli domov spolu s nákupmi.

Zdroj: BILLA

V predajni to tiež žilo ochutnávkami BILLA produktov a služieb, a rozvoniavala čerstvá káva priamo od baristky. A aký by to bol Valentín bez zaľúbenej klasiky – kvetín? Nie je preto náhoda, že práve počas BILLA * FUN * LIVE! predstavila sieť supermarketov svoju novú privátnu značku. Živé kvety so sviežim farebným dizajnom už ponúka pod značkou Bon Via Flora. Aj vďaka tejto „privátke“ BILLA potvrdzuje, že láska a kvalita patria jednoznačne k sebe.