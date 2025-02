GTA 6 vyjde už na jeseň tohto roku: Hra bude mať historicky prvú hlavnú ženskú postavu

Hra GTA 6 je naplánovaná na jeseň 2025. Tvorcovia sa rozhodli inšpirovať známym párom Bonnie a Clyde a prinesú nám rovno dve hlavné postavy. Jedna z nich je prvýkrát v histórii žena menom Lucia.

Fanúšikovia hier sa potešia! Spoločnosť Take Two potvrdila, že GTA 6 je naplánované na jeseň tohto roku. Stále ale nevieme presný dátum. Generálny riaditeľ Take Two Strauss Zelnick sa pre IGN vyjadril, že vždy existuje riziko sklzu, ale má z toho dobrý pocit.

Hra GTA 6 je momentálne považovaná za jednu z najviac očakávaných hier. Tvorcovia hry dúfajú, že hra im prinesie finančný úspech.

Konečne sa v hre ukáže aj ženská hlavná postava, informuje o tom The Sun. Ide o úplne prvý výskyt ženy v hlavnej úlohe v sérii GTA. Tvorcovia hry sa inšpirovali známym párom Bonnie a Clyde, a preto sa v GTA 6 môžeme tešiť na dve hlavné postavy - ženu menom Lucia a muža menom Jason, ktorí budú tvoriť pár.

Zatiaľ čo o príbehu a detailoch hry ešte kolujú rôzne špekulácie, táto zmena je jednou z hlavných inovácií, ktoré najnovšie GTA prinesie. Preto treba už len dúfať, že sa hru skutočne podarí vydať ešte túto jeseň 2025.