Trailer na GTA VI sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov

Fanúšikovia populárnej hernej série nesklamali. Čerstvo vydaný trailer na Grand Theft Auto VI sa pýši astronomickou úspešnosťou. Podľa Guinessovej knihy rekordov sa krátka ukážka GTA VI zapísala do histórie YouTubu. Stala sa najsledovanejším trailerom na videohru za 24 hodín

Trailer na GTA VI za necelé dva dni na YouTube dosiahol neuveriteľných 105 miliónov views, čím rýchlo zdolal svojho predchodcu Grand Theft Auto V, ktorému trvalo prekonať 100-miliónový míľnik až 12 rokov.

Hra sa odohráva vo fiktívnom Vice City, hlavnom meste štátu Leonidas. Mnohí fanúšikovia však konšpirujú, že ide o imitáciu amerického Miami na Floride, ktoré je známe svojou bizarnosťou. Rovnako ako predchádzajúce hry spoločnosti Rockstar Games, aj najnovšie vydanie odkazuje na udalosti zo skutočného sveta.

V krátkej ukážke vidíme ženu twerkujúcu na streche idúceho auta, krokodíla plaziaceho sa v obchode či nahého muža, ktorý polieva kvety v záhrade. To všetko sú odkazy na obľúbené virálne udalosti, ktoré sa v minulosti šírili internetom.

Rozruch okolo traileru ešte viac podporujú jeho zaujímavé detaily a odhalenie významného posunu vo franšíze s predstavením ženskej hrdinky. Na vydanie hry si počkáme do roku 2025. Fanúšikovia majú zatiaľ čas uvažovať nad rôznymi teóriami.

