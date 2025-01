Česká komédia Na plech prilákala počas víkendu viac ako 65 000 divákov a s veľkým náskokom sa dostala na čelo rebríčka návštevnosti.

Nekorektná česká komédia Na plech prilákala počas víkendu viac ako 65 000 divákov a s veľkým náskokom sa dostala na čelo rebríčka návštevnosti. V prvý deň sa jej podarilo „zostreliť“ aj hit Top Gun: Maverick, ktorý otvoril s 12 875 divákmi.

V reakcii na mimoriadny záujem zaradilo viacero multiplexov do svojho programu ďalšie premietania. Film Martyho Pohla sa stal najväčšou premiérou českého filmu od minuloročnej premiéry filmu Vlny Jiřího Mádla, ktorý počas otváracieho víkendu videlo 72 660 divákov a ktorý tiež uviedla distribučná spoločnosť Bontonfilm.

Ako poďakovanie fanúšikom sa režisér Marty Pohl a tvorcovia bizarnej komédie Na plech rozhodli zverejniť rovnomenný videoklip skupiny Churaq Clique, ktorých hudba vo filme zaznieva. Pieseň je rovnako vydarená ako samotná komédia.

Celková návštevnosť Na plech v súčasnosti presahuje 71 000 divákov, vrátane tých, ktorí film videli počas predpremiér za účasti tvorcov a hercov. Dvanásť premietaní sprevádzali vypredané sály a nadšené reakcie divákov. „Energiu z predpremiér si pamätáme. Nič nemôže nahradiť spoločný zážitok s divákmi a atmosféru, ktorá počas nich panuje," hovorí producent filmu Pavel Vácha.

Rodinný film Martyho Pohla osobitým spôsobom približuje príbeh Marka, ktorý vstupuje do života po ukončení vysokoškolského štúdia. Zažíva množstvo nevšedných dobrodružstiev a nakoniec dospeje k poznaniu, že najdôležitejšia je rodina. V práci dostane na starosti veľmi ambiciózny projekt, no v osobnom živote ho čakajú nečakané problémy.

Po tom, čo na chodbe svojho domu nájde batoh a snaží sa ho poctivo vrátiť, zatkne ho inšpektor, ktorý ho nezavrie do väzenia, ale prinúti ho spolupracovať. Marek je nútený padnúť do rúk trom bratom, ktorí v byte na prízemí varia pervitín. Plne využívajú jeho vedomosti z ekonomickej školy a obchod s drogami prekvitá. Spolužitie so súrodencami prináša množstvo humorných, ale aj napínavých momentov.

Zdroj: Bontonfilm

Film si získava aj nadšené reakcie

Napriek svojmu jedinečnému štýlu a špecifickému humoru má film Na plechárni na ČSFD úctyhodné hodnotenie 82 %. „Řezník je stále vo forme. Jeho nový film to skúša s trochu ambicióznejším príbehom a prevedením, ale v jadre je to stále rovnako zábavná rošáda, ako boli Párty Hárd a jej pokračovanie. Zbierka nevtipných, brutálnych, fekálnych a vulgárnych vtipov okorenená sympaticky bizarnými postavami funguje väčšinu času tak, ako má,“ hodnotí film recenzent.