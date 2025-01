Aj napriek tomu, že teraz žijú v Belgicku, na Slovensko budú chodiť pravidelne kvôli povinnostiam.

Moderátor Sajfa a europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová sa spoločne s ich dvomi deťmi oficiálne presťahoval do Bruselu. Ich rozhodnutie prišlo niekoľko mesiacov po tom, čo Veronika získala post v Európskom parlamente.

„Chcem pre Slovákov a Slovenky v Európskom parlamente pracovať každú možnú chvíľu – veď som ich zamestnankyňa. A zároveň chcem rovnako pracovať pre dvoch Slovákov a jednu Slovenku, ktorých mám doma – veď som ich mama a manželka. Presun do Bruselu preto vychádzal ako najlepšie riešenie,“ napísala na Instagrame Veronika.

Svojich fanúšikov však ubezpečila, že ich odchodom sa nič nekončí. Obaja chcú naďalej fungovať aj na Slovensku a byť súčasťou spoločenského diania. Sajfa bude dokonca stále súčasťou rádia a vysielať bude na diaľku z Bruselu. Veronika ako politička sa chce venovať aj domácim témam a preto bude Slovensko často navštevovať.

„Aj preto hovorím o presune, nie nutne o sťahovaní. Znie to menej radikálne. Ako to bude ďalej? Uvidíme. Teraz to vnímame ako skúšku. Niekedy nám život prináša výzvy, na ktoré sa dá pripraviť. Niekedy také, do ktorých treba jednoducho len skočiť,“ napísala europoslankyňa a bývalá moderátorka.

Ich plány sú zatiaľ jasné – aklimatizovať sa v novom prostredí, zabývať sa, začať sa učiť po francúzsky a nájsť vhodné školy pre Šimona a Sárku. Veronika sa chce naplno venovať práci v parlamente.