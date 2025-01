Jiří Procházka sa objavil v najpočúvanejšom podcaste na svete. Zápasník odkryl zákulisie tvrdého športu, ale aj osobné veci

Český zápasník prezradil intímne detaily zo života.

Český MMA zápasník Jiří Procházka sa objavil v podcaste The Joe Rogan Experience. V prvej hodine relácie český rodák z Hostěradíc hovorí o zápasení a UFC. Opisuje tréning, motiváciu a to, čo sa naučil zo svojich prehier.

V druhej časti rozhovor skĺzne do osobnejšej roviny. Zápasník sa dostáva k vlastnej spiritualite, hovorí o sebapoznávaní a duševných bojoch. Domáci fanúšikovia podcastu už epizódu ohodnotili a stretla sa s pozitívnymi reakciami.

Procházka nedávno v Los Angeles bojoval so známym americkým bojovníkom Jamahalom Hillom. Časť domáceho publika mu však fandila, pripomína český Crunch. Svojou osobnosťou a netradičným spôsobom boja získal srdcia veľkej časti Američanov a zdá sa, že v tejto ceste bude pokračovať.

Vyhral proti Hillovi, a to pred očami Joea Rogana, ktorý zápas komentoval. Ten vedie podcast s názvom The Joe Rogan Experience, ktorý je v súčasnosti najpočúvanejším podcastom v Spojených štátoch. Podľa Newsweeku ho sleduje 14 a pol milióna používateľov služby Spotify a takmer 18 miliónov používateľov služby YouTube. A do jednej z epizód si ako hosťa pozval aj Walka.