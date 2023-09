Sean Strickland: bývalý neonacista, ktorého týral otec, šokoval celý svet. Aký je nový šampión UFC?

Američan Sean Strickland v sobotu porazil dominantného šampióna strednej váhy Israela Adesanyu a vzal mu cenný opasok. Cesta na vrchol však preňho nebola ani zďaleka jednoduchá.

Rád na seba púta pozornosť svojím nekompromisným trash-talkom a kontroverznými, poburujúcimi vyjadreniami. Súperom zdvíha tlak a dostáva sa im prefíkane do hlavy. Občas je enormne otravný a správa sa ako nevychovaný buran, ktorý nemá hranice. To, čo má na srdci, má aj na jazyku a rád to vykrikuje čo najhlasnejšie do sveta.



V momente, ako ho ho zavrú do klietky, zapína zabijacký inštinkt a mení sa na besné zviera, ktoré chce roztrhať korisť na malé kúsky. MMA zápasník Sean Strickland síce má čierny pás v brazílskom džiu-džicu a počas prípravy vraj rád trénuje wrestling, v zápasoch však takmer výhradne boxuje a sem-tam kope.



Práve preto, že v klietke stavia kvázi na jednu kartu, ho takmer celá bojová komunita podceňovala a uštipačne si z neho uťahovala. Pre viacerých z nich bolo nepochopiteľné, že vôbec dostal titulovú šancu.





Nebezpečný idiot?

Američan sa napriek tomu v nedeľu 10. septembra postavil na turnaji UFC 293 v Sydney ako obrovský outsider proti dominantnému šampiónovi strednej váhy Israelovi Adesanyovi. Ten je jedným z najlepších zápasníkov divízie v histórii. Zápasil na domácej pôde, keďže pochádza z Nového Zélandu, a mal tak aj podstatne väčšiu podporu divákov.



Pred zápasom sebavedome rozprával, že Stricklanda potrestá knokautom za urážky a posmešky, ktoré mu adresoval. „Neprehrám s idiotom,“ odkázal. Nazval ho tiež klaunom, ktorý sa v zákulisí správa inak než na pódiu pred ľuďmi. Neskôr však priznal, že Američan je nebezpečný, pretože nemá čo stratiť a je mu všetko jedno.



Strickland nakoniec predsa len šokoval celý svet, bookmakerov a možno aj sám seba, keď po piatich kolách vytrvalého tlačenia súpera porazil jasne na body a stal sa svetovým šampiónom v najprestížnejšej MMA organizácii. Adesanyu k ničomu nepustil a ani na chvíľu mu nedovolil niečím ho zásadne ohroziť.





Ako prvý poslal Adesanyu k zemi

Už v prvom kole dokonca ako jediný zápasník UFC udelil Adesanyovi knock-down a poslal ho k zemi tvrdou a presne mierenou ranou na bradu. Nedokázal ho však ukončiť, protivník tlak ustál a vyhral nasledujúce kolo, čím vyrovnal skóre.



Všetky ostatné kolá si však Strickland svojou sústredenosťou, precíznou obranou a dôslednými útokmi podľa rozhodcov uchmatol pre seba, pričom nemal na tvári na rozdiel od Adesanyu ani náznak podliatin alebo tržných rán. Išlo o ukážkový americký sen. Čo mu však predchádzalo?



Nový šampión strednej váhy, ktorý sa narodil 27. februára 1991 v Anaheime v Kalifornii, má poriadne problematickú minulosť, no tiež silný príbeh. Jeho cesta do UFC bola tŕnistá a bolestivá. Sám vraví, že keby dnes nebojoval profesionálne v klietke, pravdepodobne by bol vo väzení.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MMA v HRSTI (@mma_v_hrsti)

Otcovi dal „hlavičku“ a zlomil mu nos

„Nič by som nechcel viac ako zabiť niekoho v ringu. Nič viac. Urobilo by ma to super šťastným,“ povedal skutočne v roku 2021 na tlačovej konferencii a právom niektorým novinárom padla sánka a nevedeli, ako na to reagovať. Nepomohlo ani to, keď dodal: „Buďte psychopati, nech je, k***a, sranda.“