Do Let's Dance sa vracia legendárny tanečník. V minulosti súťaž vyhral

Predstaví sa po boku herečky Zuzany Mauréry.

Let's Dance postupne predstavuje účastníkov novej série. Bude opäť plná zvučných mien zo sveta šoubiznisu. Do šou sa po 14 rokoch vráti známy tanečník, ktorý patril k vtedajším najvýraznejším osobnostiam.

Ako informuje TV Markíza, na parket sa vráti Matej Chren, ktorý si v Let's Dance naposledy zatancoval v roku 2011 po boku Janky Hospodárovej. V danom ročníku dokonca spoločne vyhrali prvé miesto. Tento rok bude tanečným partnerom herečky Zuzany Mauréry.

„Vrátiť sa po rokoch do Let’s Dance je veľmi zaujímavé. Je to pre mňa opäť výzva a niečo, na čo sa veľmi teším. So Zuzkou sme si výborne sadli, takže sa teším na to, čo spolu predvedieme o pár týždňov v priamom prenose,“ opisuje tanečník svoj návrat.

Z hviezdneho tanečného partnera sa teší aj herečka. „Teším sa, že sa dal Matej prehovoriť! A vlastne sa ani nečudujem, že ho oslovili, lebo tancuje, ako keby ani kosti nemal... Ja to zatiaľ ani neviem napodobniť... Fakt som si nemyslela, že to bude až také zložité. Blbé je, že toto asi neuhrám...?“ povedala pre televíziu.

Medzi už oznámenými menami tohtoročnej série je aj bývalý cyklista Peter Sagan, niekdajšia finalistka Miss Slovensko Simona Leskovská, česká herečka a speváčka Eva Burešová či mladí herci zo seriálu Dunaj, k vašim službám a Sľub – Ráchel Šoltésová, Marek Rozkoš a Kristián Baran.