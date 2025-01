TEST hranoliek z najpopulárnejších fast foodov: Ktoré chutili ako vyprážané na Indulone a kam ťa pošleme po tie najlepšie?

Každý z vybraných fast foodov má stálu klientelu a obrovské množstvo prevádzok po celom svete. Prečítaj si článok a zisti, ktorý sa stal absolútnym víťazom.

V obľúbenom slepom gastroteste sme sa tentokrát rozhodli otestovať hranolky z troch najpopulárnejších a najrozšírenejších fast foodových reťazcov: KFC, Burger King a McDonald's. Kým pre niekoho sú fritované hranolčeky výnimočnou guilty pleasure, niekto iný si bez zastávky v obľúbenom fast foode piatok v meste ani nevie predstaviť.

S ôsmimi kolegami sme zisťovali, ktoré hranolky sú z trojice najpopulárnejších najchutnejšie. A ako tomu pri slepom teste býva, aj tentokrát sa našli kolegovia, ktorí svojho favorita zvozili pod čiernu zem či dokonca vôbec nespoznali, a naopak, vychválili reťazec, ktorý bol predtým na rebríčku ich osobných preferencií na poslednom mieste. Už na úvod ti môžeme prezradiť, že výsledky aj nás poriadne prekvapili.

Každý z vybraných fast foodov má stálu klientelu a obrovské množstvo prevádzok po celom svete. Takmer identické hranolčeky si dáš na diaľničnom odpočívadle na Slovensku aj v Barcelone, neďaleko Gaudího Sagrada Familie. Zabezpečuje to štandardizovaný proces výroby, spôsob prípravy aj globálna distribúcia surovín.

V tomto článku si prečítaš: Ktoré hranolčeky chutili ako z kúpaliska a ktoré ako podrážka tenisiek.

Ktorý fast food bol najväčším prekvapením testu.

Ktoré boli najviac chrumkavé.

Čo pri ochutnávke sklamalo najviac.

Čo by kolegovia poradili ostatným.

Či niektorí prehodnotili svojho fast foodového favorita.

Pracovné povinnosti nám neumožnili uskutočniť ochutnávku priamo na mieste. Hranolčeky sme však do redakcie potrebovali dostať čerstvé, teplé a v čo najkratšom čase. Aby sme zabezpečili spravodlivý priebeh testovania, rozhodli sme sa, že sa nebudeme spoliehať na donášku a do nákupného centra po ne „zbehneme“ sami.

Po príchode sme si rozdelili úlohy a v rovnakom čase kúpili najväčšiu dostupnú porciu hranolčekov v Burger Kingu aj KFC, medzi tým sme prostredníctvom aplikácie vybavili objednávku v McDonald's a vyzdvihli ju cestou do garáže. Príchod do redakcie nám trošku skomplikovala zápcha pri východe z nákupného centra, no úlohu sme napokon predsa len splnili v prijateľnom čase a hranolky doručili teplé.

Ako sme testovali?

Na mieste sme hranolky naservírovali na taniere a zoradili podľa poradia, v ktorom ich sme ich ponúkali kolegom. Ďalej sme si zapísali poradové číslo a nafotili ich v „nedotknutom“ stave. Následne sme do kuchynky pozvali osem dobrovoľníkov.

Na stôl sme položili všetky tri vzorky a kolegov poprosili, aby sa s nami podelili o svoje hodnotenie. Dojmy z ochutnaných hranoliek kolegovia vyjadrili slovne aj číselne, v škále od 1 po 10. Pričom 1 bolo najhoršie a 10 najlepšie hodnotenie. Okrem číselného hodnotenia sa s názormi podelili aj v slovnom hodnotení, kde svoje postrehy špecifikovali bližšie.

Keďže išlo o slepý test, kolegovia presne netušili, o aké hranolky presne ide. Vedeli však, že sú z najpopulárnejších reťazcov na trhu. V teste však hodnotili výlučne podľa svojich dojmov. Poprosili sme ich, aby sa zamerali na chuť, vôňu, textúru a chrumkavosť. Viacerí z nich mali pred testom svojho favorita, celkové výsledky ochutnávky však niektorých kolegov celkom prekvapili.

Rolu v teste samozrejme zohrával aj fakt, že ich nekonzumovali priamo na mieste, bezprostredne po vypražení. V článku sa tak dozvieš, ktoré hranolky chutili výborne aj po uplynutí niekoľkých minút od prípravy a ktorým neskorší čas ochutnávky uškodil najviac.