Sex Ježiša s Máriou Magdalénou, kanibalské orgie aj skutočné zabíjanie zvierat. Tieto filmy zakázali vo viacerých krajinách

Filmy, ktoré si dnes môžeme bežne pozrieť v kinách alebo na DVD nosičoch, by sme si v iných krajinách nemohli.

To, čo nám príde normálne a úplne v poriadku, inde považujú za zvrátené, divné alebo až príliš provokatívne. Možno ti to bude pripadať absurdné, ale v niektorých štátoch zakázali napríklad snímky ako Back to the Future, The Dark Knight, animák Lightyear alebo satirickú komédiu Barbie. Asi sa pýtaš prečo. V tomto článku ti odpovieme.



Odhalíme ti tiež najbrutálnejšie snímky, ktoré dostali stopku pre násilné alebo explicitné sexuálne scény. Na záver sa dozvieš aj aké česko-slovenské filmy putovali ešte počas socializmu do trezora a ktorí tvorcovia boli pod drobnohľadom totalitného režimu.

Zdroj: Raven Pictures International

Diváci v kine omdlievali a zvracali

V prvej sekcii ti predstavíme snímky, pri ktorých sa ti bude zdať, že si ich tvorcovia o cenzúru vyslovene koledovali. Divákov absolútne nešetrili, až ich priam terorizovali extrémne násilnými sekvenciami. Ľudia pri nich často museli odvracať pohľad, niekedy im prišlo nevoľno alebo museli rovno odísť z kina.

Všeobecne platí, že najdrastickejším a najdesivejším žánrom sú horory, preto sa nemožno čudovať, že práve z tejto kategórie je zakázaných filmov neúrekom. Za ten vôbec najstrašidelnejší sa považuje The Exorcist (1973) od Williama Friedkina, ktorý sprevádzali kontroverzie ešte počas nakrúcania. Podľa magazínu Time Out bol film označovaný za prekliaty, nakoľko musel režisér po požiaroch a zraneniach na pľaci dať celý set vysvätiť kňazom.

The Exorcist (1973). Zdroj: Warner Bros.

Ako píše Koimoi, príbeh mladého dievčaťa posadnutého démonickou silou vyvolal ošiaľ a v niektorých častiach Spojeného kráľovstva ho rovno zakázali. Náboženské skupiny ho považovali za príliš urážlivý a reputácii filmu nepomohli ani správy o tom, ako niektorí diváci v kine omdlievali a zvracali.