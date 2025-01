Kanye West vydal ukážku nového videoklipu. Vygenerovala ho umelá inteligencia

Niektorí sa domnievajú, že dej naráža na výchovu jeho bývalej manželky - Kim Kardashian.

Raper predstavil úryvok z nového videoklipu ku skladbe 530, ktorú nahral s Ty Dolla $ignom. Postavy v ňom vytvorila AI.

Hlavnými postavami sú miestami strašidelné bábky. Tie si nechávajú robiť make-up, chodia na plastické operácie, ale dostávajú sa aj do konfliktov s ostatnými. Portál HypeBeast sa domnieva, že by tým raper mohol narážať na svoju bývalú manželku Kim Kardashian. Podľa ich teórie stvárňujú bábiky výsledok jej výchovy. Mali by byť teda závislé na kráse či plastikách.

Skladba je súčasťou albumu Vultures 2. Celý vznikol v spolupráci so spomínaným Ty Dolla $ignom. Zverejnili ho 3. augusta a ide už o ich druhý spoločný album.