Zverejnili teaser k druhej sérii The Last of Us. Objavila sa v ňom úplne nová postava známa z hry

Do deja vstúpi aj nová postava, ktorú poznáš z počítačovej hry.

Tvorcovia prezradili, že druhú sériu budeš môcť sledovať už v apríli. Oznámili to v pondelok na Sony konferencii v Las Vegas. Informuje o tom portál Variety. Fanúšikov seriálu potešili aj krátkym teaserom k novej sérii.

Premiéru v apríli potvrdili aj v spomínanom teaseri. Zatiaľ však nevieme presný dátum. Dramatický teaser zároveň odhaľuje prvé zábery z úspešného seriálu. Objaví sa v ňom aj nová postava.

Na začiatku upútavky si môžeš všimnúť Abby. V seriáli zamieša karty po prvý raz, no v počítačovej hre patrí ku kľúčovým postavám. „Päť rokov po udalostiach v prvej sérii sú Joel a Ellie vtiahnutí do vzájomného konfliktu, ale aj do konfliktu so svetom. Ten je ešte nebezpečnejší a menej predvídateľný ako ten, ktorý opustili,“ opisuje novú sériu HBO.