Horský hotel hneď na svahu či pobyt v historickom zámku. V týchto 10 ubytovaniach zažiješ dokonalú zimnú dovolenku

Vybrali sme tipy, pri ktorých si prídu na svoje aktívni lyžiari, milovníci wellnessu a tí, ktorí chcú byť obklopení prírodou.

Hľadáš miesta na dokonalú zimnú dovolenku, na ktorú budeš dlho spomínať? Ukonči pátranie, máme pre teba niekoľko skvelých tipov na ubytovania na Slovensku a v zahraničí. V našom zozname nájdeš hotely so skvelou polohou pri lyžiarskych strediskách, netradičné apartmány uprostred prírody či výhodné balíčky, v ktorých máš v cene pobytu skipass či vstupy do akvaparkov.

Cena ubytovaní sa môže meniť podľa toho, kedy a na koľko dní si rezervuješ pobyt.

Horský raj Zuberec (Slovensko)

Zuberec je svojou očarujúcou zimnou atmosférou skvelým miestom na odpočinok, rôzne športové aktivity a turistiku. Neďaleko ubytovania Horský raj Zuberec sú dve lyžiarske strediská so zjazdovkami pre začiatočníkov a pokročilých, kde si užiješ aj večerné lyžovanie.

Horská chata je vybavená dvoma spálňami, obývačkou, kuchyňou, kúpeľňou, bezplatným súkromným parkoviskom a Wi-Fi. Čo rozhodne oceníš je vírivka priamo na terase, v ktorej si vychutnáš jemnú bublinkovú masáž a dokonalé ticho okolitej prírody.

Počas svojho pobytu určite navštív Oravský hrad, ktorý sa nachádza 30 kilometrov od ubytovania, či Demänovskú ľadovú jaskyňu, ktorá je vzdialená 43 kilometrov.

Tiny House Olivia (Slovensko)

od 88 € na osobu/noc

Ak sa ti páči koncept tiny house a chceš nachvíľu vypadnúť z ruchu mesta, toto ubytovanie si zamiluješ. Útulný a rozkošný Tiny House Olivia sa nachádza v Liptovskom Hrádku a ponúka všetko, čo by dovolenkové ubytovanie malo mať. Domček je v štýle mezanínu, ktorý je vybavený spálňou, obývacou izbou, kuchynkou, kúpeľňou, Wi-Fi a úschovňou lyží.

V blízkosti sa nachádza náučný chodník, ktorý ťa povedie ku krásnemu výhľadu na okolie. Neďaleko ubytovania nájdeš minerálny prameň Medokýš, z ktorého sa môžeš napiť a termálny prameň na kúpanie Liptovský Ján-Kaďa (voda v kadi má 20 stupňov Celzia). V okolí tiež nájdeš niekoľko lyžiarskych stredísk so zjazdovkami pre začiatočníkov, ale aj pokročilých.

TREE-TOP VILLAGE (Slovensko)

od 140 € na osobu/noc

Svoju zimnú dovolenku môžeš stráviť aj v korunách stromov, konkrétne v lesíku Malej Bary. Tieto romantické Tokajské domčeky sú kompletne vybavené s kuchynkou, televízorom, bezplatnou Wi-Fi a kúpeľnou. K dispozícii máš aj kontinentálne raňajky, ktoré ti personál prinesie v rozkošnom košíku. Milovníkov zvierat určite poteší aj mini-zoo.

Blízko ubytovania sa nachádza vyhliadková veža Tokaj a Zemplínsky hrad. No a keďže sa nachádzaš v populárnej vinárskej oblasti, určite nevynechaj ani lokálne vinice.

Jurta pod Kriváňom (Slovensko)

od 136 € na osobu/noc

Vieš o tom, že malé Mongolsko máme aj na Slovensku? Jurta pod Kriváňom je glampingový štýl ubytovania, ktorý sa nachádza vo Vavrišove. Jurta je vybavená manželskou posteľou, nábytkom a malým ohniskom, takže nemusíš sa báť, že by ti bola zima. K dispozícii máš aj záhradu, terasu, spoločnú kuchyňu, súkromné parkovisko a saunu.

Ak budeš mať ráno hlad, každý deň sa tu podávajú kontinentálne, vegetariánske alebo vegánske raňajky. Ubytovanie sa nachádza 21 km od miesta Demänovská ľadová jaskyňa a 37 km od miesta Štrbské pleso.

5* Wellnes hotel v Nebi (Česko)

od 450 € na osobu/noc

Aj naši susedia sa môžu pochváliť s výnimočným ubytovaním. Čo tak stráviť zimnú dovolenku doslova „v nebi?“ V 5-hviezdičkovom Wellness hoteli v Nebi sa budeš tak, ako to naznačuje názov. Ubytovanie sa nachádza uprostred krásnej prírody v obci Příchovice, takže si užiješ dokonalé spojenie súkromia a luxusných služieb.

Hostia tu majú k dispozícii záhradu, spoločenskú miestnosť, terasu, službu concierge, vonkajší bazén, saunu, kúpeľné centrum a bar. Na mieste si môžeš požičať aj lyžiarske vybavenie, bicykle či auto.

Len si to predstav: Doobeda lyžuješ (najbližšia poma je od hotela vzdialená 450 metrov), potom si vychutnáš špičkovú gastronómiu a večer zakončíš na masážach a vo vírivke s drinkom v ruke. No neznie to ako recept na dokonalé zahnanie všetkých starostí?

Ufogel (Rakúsko)

od 757 € za celý objekt/noc

Toto ubytovanie sa nachádza v destinácii Nußdorf je ako stvorené na romantický pobyt pre dvoch. Predstav si, že sa zobudíš vedľa svojej polovičky a prvá vec, čo vidíš z okna, je výhľad na malebnú prírodu a zasnežené hory. Počas dňa si môžeš odskočiť na prechádzku, zalyžovať si v stredisku, ktoré je od ubytovania vzdialené len 6 minút autom alebo preskúmať mesto Lienz.

No, čo rozhodne oceníš, je nielen prostredie, ale aj štýlový interiér, ktorý je celý z dreva. V ubytovaní sa nachádza obývačka s krbom, dve spálne, kúpeľňa, kuchyňa, terasa s výhľadom na hory a budeš mať k dispozícii aj Wi-Fi.

Schloss Freudenstein (Taliansko)

od 3 286 € na osobu/tri noci

„Toto nie je len obyčajná rezervácia. Toto je jedinečný zážitok,“ hovorí recenzia nadšeného návštevníka. A má naozaj pravdu. Ak hľadáš niečo naozaj špeciálne, v Schloss Freudenstein sa budeš cítiť ako v rozprávke. Svoju noc stráviš v historickom zámku, ktorý sa nachádza v destinácii Appiano sulla Strada v južnom Tirolsku.

Toto ubytovanie je dokonalým spojením historického šarmu, luxusu, prvotriednych služieb a horskej atmosféry. Hotel tiež ponúka gastronomický zážitok v podaní tirolskej kuchyne s lokálnymi vínami, „infinity“ bazén s výhľadom na hory či golfové ihrisko.

4* Grandhotel Praha + SKIPASS (Slovensko)

od 169 € na osobu

Ikonický hotel v Tatranskej Lomnici sa pýši svojou secesnou architektúrou, tradičnou kuchyňou, nadštandardnými službami a vyhrievaným vonkajším bazénom s výhľadom na štíty našich veľhôr.



V dovolenkovom balíčku máš raňajky formou bohatého bufetu, vstup do Grand Mountain Spa, parkovanie, skipasy v strediskách Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec. Súčasťou sú aj vstupy do vodných parkov Bešeňová alebo Tatralandia.

Neďaleko hotela sa môžeš odviezť špeciálnou pozemnou lanovkou na Hrebienok, kde sa nachádza unikátny ľadový Tatranský dóm. Odtiaľ sa tiež dostaneš turistickými chodníkmi k Rainerovej útulni a Vodopádom Studeného Potoka, ktoré sú impozantné v každom ročnom období.

3* Hotel Srdiečko + SKIPASS (Slovensko)

od 149 € na osobu

Toto ubytovanie rozhodne ocenia (nielen) lyžiari. Nachádza sa priamo v lyžiarskom a turistickom centre Jasná Nízke Tatry, pričom 4-sedačkovú lanovku máš doslova „na skok.“ Po kvalitnej lyžovačke sa zrelaxuješ vo vírivke, fínskej saune či na športovej masáži, ktorá je perfektná na preťažené svaly.

V balíku máš ubytovanie v izbe Štandard TWIN, raňajky formou bufetu (alebo podľa výberu) vstup do wellness sveta s vonkajšou vírivkou, saunami a odpočivárňou, parkovanie pri hoteli

a skipasy do stredísk Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské pleso a Starý Smokovec. Plus, aj pri tomto ubytovaní máš vstupy do vodných parkov Bešeňová alebo Tatralandie.

4* Hotel Jakobwirt (Rakúsko)

od 198 € na osobu

V srdci malebnej rakúskej dedinky Westendorf stojí luxusný hotel Jakobwirt so 400-ročnou históriou, ktorý len pred mesiacom opäť otvoril svoje brány pre hostí. Môžeš sa tešiť na exkluzívnu adult-only atmosféru, krásne zrekonštruované izby, wellness procedúry a úchvatné výhľady na rakúske Alpy. V okolí sa nachádzajú tri lyžiarske strediská vo vzdialenosti do 1 km – Schneeberg, Sammer, Alpenrosenbahn I.

Cena pobytu zahŕňa wellness centrum a parkovanie. Okrem iného, v hoteli dostaneš špeciálnu kartičku hosťa, s ktorou môžeš využívať množstvo zliav v regióne, vrátane bezplatného využívania mestskej verejnej dopravy.