Dua Lipa už takmer rok randí s Callumom Turnerom.

Vianočné sviatky sú v plnom prúde a väčšina si ich užíva doma, v kruhu najbližších. Výnimkou nie sú ani celebrity a svetové hviezdy, medzi ktoré patrí aj Dua Lipa. Tá svoj vianočný „recap“ zverejnila aj na Instagrame.

Séria jej fotiek s popisom „home for the holidays“ však rozpútala diskusiu. Na prvej fotke, kde 29-ročná speváčka sedí s vianočnou náladou, si fanúšikovia všimli detail. Na ruke svieti obrovský prsteň, o ktorom sa domnievajú, že by mohol byť zásnubný. Pod postom sa objavujú komentáre, narážajúce práve naň.

Romantické zásnuby pri vianočnom stromčeku?

Dua pózuje pred vianočným stromčekom a do očí bije obrovský prsteň na ruke. Speváčka už takmer rok randí s hercom Callumom Turnerom. Viacerí si myslia, že práve počas sviatkov, svoju lásku spečatili zásnubným prsteňom, ktorý nosí Dua na ľavom prsteníku.

O ich potenciálnych zásnubách písali viaceré zahraničné média ako Mirror, The Sun, Daily Express, The Independent či Daily Mirror. Dua ani Callum však ešte nič oficiálne nepotvrdili.