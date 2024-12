Na Štedrý deň sa v poslednom okienku populárneho adventného kalendára Rock for People ukrýval štvrtý headliner festivalu, a to legendy punk-rockovej subkultúry Sex Pistols.

Spolu s Linkin Park, Slipknot, Avenged Sevenfold a Guns N' Roses patria medzi najväčšie hviezdy jubilejného 30. ročníka Rock for People, ktorý sa uskutoční od 11. do 15. júna 2025 v Parku 360 v Hradci Králové.

Britskí revolucionári, ktorí na festivale (s niekoľkými prestávkami) oslávia neuveriteľné polstoročie na hudobnej scéne, vystúpia v staro-novej zostave. V auguste 2024 sa k pôvodným a zakladajúcim členom Sex Pistols Paulovi Cookovi, Stevovi Jonesovi a Glenovi Matlockovi pridá temperamentný Frank Carter zo skupín Frank Carter and the Rattlesnakes a Gallows, aby vytvorili jeden z najprekvapivejších a najobdivovanejších hudobných návratov roka.

„Dovolím si tvrdiť, že zostava, ktorú sa nám podarilo dať dokopy pre budúcoročnú šou, je skutočne výnimočná. Latka festivalu sa opäť zdvihla a zaznamenávame obrovský dopyt po vstupenkách, aký sme ešte nikdy predtým nezaznamenali,“ hovorí zakladateľ festivalu Michal Thomes.

„Rozširujeme areál, posúvame hlavné pódium Fat Lady ďalej a zároveň posilňujeme hygienickú infraštruktúru Parku 360 a ďalšie služby, aby sme zachovali komfort, na ktorý sú návštevníci zvyknutí. Ale žiaľ, stále sa zdá, že sa nedostáva na všetkých ľudí. Už šesť mesiacov pred podujatím je vypredaných viac ako 85 % kapacity plných festivalových vstupeniek,“ dodal.

Okrem posledného headlinera organizátori oznámili ďalších 22 kapiel, rozdelili lineup na jednotlivé dni a spustili predaj jednodňových vstupeniek okrem sobotňajších, ktoré sú už vypredané na základe obrovského dopytu z predchádzajúcich týždňov. Ďalšie kapely budú oznámené v novom roku.

Rock for People každoročne prináša niekoľko dní kvalitnej energickej hudby, ako aj ďalší sprievodný program v podobe vystúpení, tanca, stand-up comedy a pútavých diskusií.

LINEUP ROCK FOR PEOPLE:

Streda 11. júna

Avenged Sevenfold

Awolnation, Grandson, Kneecap, Poppy

Archars, Bad Nerves, Currents, Karen Dio, Kittie, Mallrat, House Of Protection, Polaris, SiM,

Sylosis, The Haunt, The Southern River Band, Trophy Eyes, Vowws

Štvrtok 12. júna

Slipknot, Lorna Shore

IDLES, Marc Rebillet, The Ghost Inside

Arrows In Action, Castle Rat, Dayseeker, Dead Poet Society, Dream State, DVNE, Eagels Of Death Metal, Floya, Halocene, Kim Dracula, The K's, TX2, Static Dress, Superheaven,

Unprocessed, Yard, Zebrahead

Piatok 13. júna

Sex Pistols, Skillet

In Flames, Jerry Cantrell

6arelyhuman, Amira Elfeky, Cam Cole, Circa Waves, Deafheaven, Ewa Farna, Imminence, Horkýže Slíže, Kadavar, Lake Malice, Nothing More, Paleface Swiss, RUWORR!ED, Seven Hour After Violet, The Living Tombstone

Sobota 14. júna

Linkin Park, Biffy Clyro

Fontaines D.C., Motionless In White, Sigrid

Battlesnake, Creeper, DZ Deathrays, Fickle Friends, French Police, Refused, RØRY, Sawyer Hill, Thrice, URNE, Zillakami

Nedeľa 15. júna

Guns N' Roses, Rival Sons a ďalší