Film má primitívny dej a obsahuje dokonca aj jednoduché efekty.

Kráľovná Viktória by teoreticky mohla poznať tento vianočný film, keďže pochádza z viktoriánskeho obdobia. V roku 1898 ho natočil filmár George Albert Smith a nazval ho jednoducho Santa Claus. Zabudnite však na dvojhodinovú stopáž, zábery zodpovedajú dobe a film má iba jednu minútu a sedemnásť sekúnd, informuje LadBible.

Do pár minút sa stihol vtesnať jednoduchý dej. Opatrovateľka uloží do postele pár detí. Kým spia, Santa im do vedľajšej izby uloží darčeky, ktoré si ráno nájdu. V tomto čiernobielom nemom filme vidíme typickú vianočnú noc v anglosaských krajinách.

Vo filme uvidíte aj primitívne filmové efekty. Smith bol pôvodne kúzelník a hypnotizér, takže bol jedným z prvých priekopníkov používania špeciálnych efektov. Podľa Britského filmového inštitútu si dokonca dopisoval so svojím známejším francúzskym kolegom Georgesom Mélièsom, keďže obaja túžili vytvoriť film plný ilúzií.

Obaja by boli dnešnými vianočnými filmami pravdepodobne veľmi prekvapení. Ak sa však chceš tento rok vrátiť k tradíciám a pripomenúť si vôbec prvý vianočný film, nižšie uvádzame odkaz.