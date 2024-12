V 2. sérii si cisgender muž zahrá transrodovú ženu, čo pobúrilo mnohých divákov. Aké postavy sa v nových epizódach ukážu a prečo toho má tvorca už plné zuby?

Pri natáčaní a tvorbe seriálu Squid Game vypadalo jeho tvorcovi, scenáristovi a režisérovi Hwangovi Dong-hyukovi osem či deväť zubov. Tvrdí, že to bolo z enormného stresu.

Nikto nepočítal s tým, že seriál Squid Game bude taký obrovský hit. Seriál vznikol v hlave juhokórejského tvorcu ešte v roku 2008. 53-ročný Hwang Dong-hyuk sa najprv pokúšal natočiť film, ale nikto oň nemal záujem. Nápad na príbeh nakoniec zaujal až Netflix v roku 2018, a teda 10 rokov po tom, čo Hwang vzdal snahu sfilmovať ho.

Squid Game napísal pred 15 rokmi, keď na tom bol psychicky zle

„Keď som si znova čítal scenár a začal ho prepisovať, bolo to veľmi ťažké. Squid Game som napísal v najhoršom období svojho života a bolo psychicky náročné vrátiť sa do toho stavu. Čítal som si aj e-maily kamarátom, ktorých som sa pýtal na ich názor na príbeh a keď som si pri tom všetkom spomenul, v akých som bol bolestiach, rozplakal som sa.“, povedal Hwang pre The Hollywood Reporter.

Zdroj: Netflix

Jeho ťažkosti spôsobili aj finančné problémy, ktoré ho donútili zamyslieť sa nad tým, ako by sa rád pripojil do hry, v ktorej by mohol zarobiť poriadny balík peňazí. Rozhodol sa, že presne taký film nakrúti. Zvyšné témy seriálu vytvoril na základe svojho pohľadu na svet. „Chcel som napísať príbeh, ktorý je alegóriou alebo fiktívnou parabolou o modernej kapitalistickej spoločnosti, niečo, čo zobrazuje extrémnu konkurenciu, podobne ako extrémna konkurencia života."

Príbeh založil na svojom živote

Hwang opísal Squid Game ako príbeh o porazených. Mená hlavných postáv – Seong Gi-hun, Cho Sang-woo a Il-nam si vybral podľa svojich detských kamarátov. Hlavné postavy Gi-hun a Sang-woo odrážajú dve stránky jeho osobnosti: aspekty vyrastania v ekonomicky znevýhodnenej rodine a skúsenosti s vysokými očakávaniami po absolvovaní Národnej univerzity v Soule.

Zdroj: Netflix

Netflix Hwanga požiadal, aby svoj filmový scenár prepísal na seriál a o tri roky neskôr Squid Game prevalcovalo všetky rebríčky sledovanosti. Keď riaditelia Netflixu videli enormne narastajúcu sledovanosť, mysleli si vraj, že sa im pokazili systémy.