Zodpovedali karty Stankine zvedavé otázky o budúcnosti?

Prinášame ti nepredvídateľný rozhovor Stanky Lučkovej z populárnej reality šou Ruža pre nevestu 2, s jasnovidkou Gertou. Budú sa rozprávať najmä o témach budúcnosti a veciach tak trochu medzi nebom a zemou. A ako to už vo formáte Veštenie s Gertou býva, v závere sa môžeš o svojom osude dozvedieť niečo aj ty.





Jasnovidka Gerta sa pozrela najmä na Stankinu minulosť s mužmi. V čom tkvie jej problém v nadväzovaní vzťahov? Hviezda reality šou sa veštici otvorila a prehovorila o nekvalitnom vzťahu s otcom. Karty a kyvadlo sa pozreli aj na jej minulosť v šou Ruža pre nevestu. Objaví sa ešte na televíznych obrazovkách? Chcela by ísť do ďalšej reality šou a myslí na ňu niekedy Radko z Ruže? Stanka prezradila aj to, prečo ich vzťah po šou skončil a odkiaľ sa pozná s Dušanom z Love Islandu.



Nezabudni však, že tento formát je najmä o zábave a veštenie nie je žiadna veda. Nemal*a by si preto veriť všetkému. Prinášame ti uvoľnenú reláciu, v ktorej sa dozvieš to, čo naši hostia neprezradili nikde inde. A to ostatné je už skvelá šou s nadpozemskou atmosférou.