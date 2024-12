Šéf Woltu: „Mám rád zvedavých mladých ľudí, ktorí sa neboja klásť otázky. Prináša to čerstvé pohľady na naše projekty.“

Tomáš Beniak porozprával o kariérnom raste vo Wolte a udržateľnosti donáškovej služby.

Tomáš Beniak je generálnym riaditeľom pre slovenský a český Wolt, kde vedie tím s cieľom prinášať inovatívne riešenia v oblasti doručovacích služieb. Pod jeho vedením sa Wolt stal významným hráčom na slovenskom trhu, pričom kladie dôraz na kvalitu služieb, udržateľnosť a technologické inovácie. Postupne vytvára platformu, na ktorej človek nájde takmer čokoľvek.

V tomto článku ti Tomáš prezradí, čo považuje za kľúčové pre mladých ľudí na naštartovanie ich kariéry, prečo je populárne byť partnerským kuriérom, ako sa služba postupne vyvíja a ktoré oddelenie je pre úspech Woltu kľúčové. Porozprával aj o donáškových službách v budúcnosti a o vízii Woltu v oblasti udržateľnosti do roku 2040.

Pracovné príležitosti vo Wolte

Na Slovensku ponúka Wolt široké spektrum pracovných možností. Neodmysliteľnou súčasťou doručovacej služby sú partnerskí kuriéri pôsobiaci v 18 slovenských mestách. Najčastejšie spolupracujú na živnosť alebo prostredníctvom partnerských flotíl.

Na ústredí Woltu je zasa šanca získať pozíciu v administratíve alebo na manažérskych pozíciách v oblastiach ako zákaznícka podpora, logistika, obchod či marketing. Získavanie talentovaných ľudí pripravených prispieť k rozvoju dynamicky rastúceho odvetvia, je dôležitou súčasťou personalistiky spoločnosti.

Významnú časť pracovnej sily Woltu tvoria študenti. Mnohí tohto donáškového giganta vnímajú ako ideálne miesto pre rozbeh kariéry. Veľká časť súčasných manažérov začínala na juniorských pozíciách, dnes vedú početné medzinárodné tímy a sú pre Wolt kľúčoví.

V rámci globálneho Woltu či centrálneho regiónu je veľa významných manažérov práve zo Slovenska. Základom úspechu je podľa generálneho riaditeľa Tomáša Beniaka kvalitné vzdelanie, ktoré poskytuje potrebný rozhľad a schopnosť kriticky myslieť.

„Dôležité je byť otvorený novým vedomostiam, flexibilný a pripravený čeliť novým výzvam. Byť proaktívny a nie pasívny prijímateľ, mať odvahu prichádzať s nápadmi, prevziať za svoje kroky zodpovednosť a schopnosť jasne a efektívne komunikovať. To sú kľúčové vlastnosti, ktoré môžu výrazne podporiť kariérny rast,“ vysvetľuje Tomáš Beniak.

Uspieť vo Wolte sa dá s dobrou znalosťou angličtiny, proaktívnym prístupom, ochotou posúvať veci dopredu a odhodlaním pracovať. Na mladých ľuďoch si Tomáš Beniak váži veľkú energiu, kreativitu, či prehľad v trendoch: „Som rád, ak sú zvedaví a neboja sa klásť otázky, čo prináša čerstvé pohľady na naše procesy a projekty.“

Väčšine zamestnancov poskytuje firma slobodu na prispôsobenie pracovného času a miesta výkonu práce tak, ako im to najviac vyhovuje. „Väčšina zamestnancov získava aj akcie spoločnosti, takže úspechy Woltu sú aj ich vlastnými. Naši kolegovia majú zľavu na objednávky cez Wolt a myslíme aj na mladých rodičov. Materskú a rodičovskú dovolenku im počas prvých mesiacov doplácame do plnej výšky platu,“ doplňuje benefity generálny riaditeľ.

„Mnohí si u nás privyrábajú“

Kuriérsku základňu tvorí približne 3000 ľudí, predovšetkým ide o študentov a živnostníkov. Partnerskí kuriéri Woltu si najviac cenia slobodu a časovú flexibilitu bez nadriadeného a fixných pracovných časov.

„Vnímame to najmä u študentov, ktorým práca kuriérov vyhovuje. Vedia si tak sami plánovať svoj pracovný čas a môžu jazdiť, ako a kedy im to vyhovuje, urobiť si pauzu na skúškové obdobie či cestovanie. Často sa nám ale stáva, že prácu kuriérov pre nás robia aj ľudia so špecifickým pracovným alebo sociálnym postavením, ktorí by si vyhovujúcu prácu našli i len veľmi ťažko,“ hovorí Beniak.

Pokračuje: „Mnohí si preto u nás privyrábajú. Partnerskí kuriéri oceňujú, že im táto práca zlepšuje fyzickú a mentálnu kondíciu. Využívajú pritom intuitívne technologické nástroje, ktoré im uľahčujú doručovanie.“

Každý záujemca o prácu kuriéra prejde prípravou. Po registrácii na platforme dostane pozvánku na online kurz, kde sa oboznámi so všetkými dôležitými informáciami o práci kuriéra, bezpečnosti pri práci, efektívnom doručovaní a používaní aplikácie.

Po absolvovaní online kurzu si kuriér vyberie, či bude pracovať na živnosť alebo v spolupráci s flotilou. Následne podpíše zmluvu a objedná si pracovnú výbavu, ktorá mu príde na zadanú adresu. Každý kuriér absolvuje aj vstupné školenie. Ak počas pracovného procesu čelí problémom, spoločnosť mu ponúkne podporu.

Okrem toho je potrebné získať potravinový preukaz nevyhnutný na doručovanie potravín a nápojov. Tento preukaz zabezpečí, že kuriér spĺňa všetky potrebné požiadavky na bezpečnosť pri manipulácii s potravinami.

„Po získaní všetkých potrebných dokumentov a vybavenia môže partnerský kuriér začať pracovať. Aplikácia Wolt mu umožňuje ľahko sledovať objednávky, riadiť trasu a komunikovať so zákazníkmi. Počas celého trvania pracovného pomeru s nimi pravidelne komunikujeme, poskytujeme im aktualizované informácie a podporu, aby mohli svoju prácu vykonávať čo najlepšie,“ konkretizuje Tomáš Beniak.

Podľa neho ide aj o finančne zaujímavú prácu, môžu si dobre privyrobiť, pričom zárobok závisí od mesta, počtu a druhu objednávok, ako aj od samotnej efektivity doručovania.

Keďže je Wolt technologická spoločnosť, neustály vývoj je jej prirodzenou súčasťou. Jednou z jej kľúčových inovácií bolo vytvorenie aplikácií pre zákazníkov, partnerských kuriérov a obchodných partnerov. Čiže reštaurácie a maloobchodníkov.

Udržateľnosť a ekológia

Wolt nepatrí k ekologicky „pasívnym“ firmám. Práve naopak. Hlavným globálnym cieľom Woltu je do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

„Na podporu tohto cieľa realizujeme projekty udržateľnosti v mnohých krajinách, sústreďujeme sa na prechod k ekologickej doprave, aby sme sa na túto výzvu dôkladne pripravili. Na Slovensku je tento trend aj výsledkom požiadaviek niektorých našich dôležitých partnerov, ktorí preferujú spoluprácu výhradne s ekologickými dopravcami. Súčasťou našej ekoflotily sú elektrické vozidlá a mopedy, ktoré prispievajú k udržateľnejšiemu spôsobu doručovania,“ uzatvára tému udržateľnosti a ekológie šéf donáškovej spoločnosti.

Zákaznícka podpora

Tím zákazníckej podpory bol vo Wolte od začiatku najpočetnejší. Tomáš Beniak hovorí o prísnych kritériách a metrikách týkajúcich sa čo najrýchlejšej reakcie a vybavenia klienta k jeho spokojnosti. „Súčasťou procesu komunikácie so zákazníkom je aj naša snaha, aby sme, ak je to možné, urobili aj niečo navyše oproti bežnej zákazníckej podpore. Pravidelne analyzujeme a vyhodnocujeme spätnú väzbu, aby sme neustále zlepšovali naše procesy.“

Budúcnosť donáškovej služby

Technologický rozvoj prináša zmeny aj v donáškovom biznise. Spôsoby a rýchlosť ich uplatňovania sú však rôzne a do výraznej miery závisia od pripravenosti krajín na zmeny. „Napríklad v rámci našej spoločnosti v Austrálii už rozvážame dronom. A testy na využívanie robota prebiehajú aj vo Fínsku. V našich končinách je to zatiaľ zložité a nerentabilné, rovnako ani legislatíva ešte nie je po mnohých stránkach na podobné zmeny pripravená,“ dopĺňa Tomáš Beniak.

„Obchodný dom vo vrecku“

Rozširovanie segmentu donášok má ale vzostupnú tendenciu. Wolt spustil rozvoz voľnopredajných liekov z lekární a verí, že pribudnú aj tie na predpis. „Zákazníci u nás nájdu aj knihy, kvety či kozmetiku. V spolupráci so SuperZoo sme zase výrazne posilnili aj segment chovateľských potrieb. Predpokladáme, že budúci rok už budeme pridávať na platformu ešte širší sortiment, aby sme ‚obchodný dom vo vrecku‘ úplne naplnili,“ uzatvára plány Tomáš Beniak.