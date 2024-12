Galavečer odovzdávania Zlatých Glóbus, prezývaný aj hollywoodska párty roka, nás čaká prvý novoročný týždeň, a tak sú už prípravy v plnom prúde. Okrem luxusných priestorov je tento galavečer známy aj drahými darčekovými taškami. Tohtoročný balíček sa oproti minulému roku dokonca zdvojnásobil a jeho cena sa vyšplhala až na neuveriteľný milión dolárov.

„The Ultimate Gift Bag“ zahŕňa 28 exkluzívnych produktov a zážitkov z oblasti cestovania, gastronómie, módy a krásy. Hlavným prvkom je taška Atlas Bespoke Weekender Bag, ktorá spája eleganciu a funkčnosť s prémiovými materiálmi a štýlovým dizajnom. Za vysokou cenu však stojí najmä trojnočný pobyt vo vile na pláži v Turks a Caicos, ktorý má hodnotu vyše 507 tisíc dolárov. Ten je rezervovaný len pre 9 nominantov.

