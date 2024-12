Christopher Nolan je režisér známy svojimi komplexnými, vizuálne pôsobivými a tematicky hlbokými filmami. Čo však možno nie je až tak známe, je, že na všetkých filmoch spolupracoval so svojou manželkou Emmou. Obaja preto boli za svoju genialitu ocenení od samotného Kráľa Karola, ktorý im včera v Buckinghamskom paláci udelil rytiersky titul a titul dámy, informuje DailyMail.

Arise, Sir Christopher Nolan and Dame Emma Thomas! 🏅



Congratulations to all who received honours during today's Investiture ceremonies, including film director Christopher Nolan and film producer Emma Thomas.



🎞️ The couple were recognised for their extraordinary contribution… pic.twitter.com/WuUsUOi5Eq