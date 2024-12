Tatérka Ewel: Do salónu častokrát prichádzajú ľudia, ktorí prežili traumu, tetovanie ženám vracia sebavedomie

Tatérka Evelin Jurković (@eweltattoo) sa tetovaniu venuje zhruba jedenásť rokov a ako sama hovorí, k tejto profesii sa dostala súhrou náhod. Dnes patrí medzi uznávané slovenské tatérky a jej autentický fineline rukopis je nezameniteľný.

Hoci do jej štúdia chodia aj muži, drvivú väčšinu tvoria klientky ženského pohlavia: strie, jazvy po pôrode, pigmentové škvrny či jazvy po sebapoškodzovaní. Práve pre ne sa Evelin rozhodla založiť charitatívny projekt, v rámci ktorého pomáha ženám po prekonaní rakoviny.

Čo pre ňu znamená tetovanie, ako súvisí so sebaláskou a prečo sa rozhodla spustiť charitatívny projekt? Aj na to sme sa Evelin Jurković opýtali v našom rozhovore. Okrem umenia sme sa porozprávali aj o umelej inteligencii a jej vplyve na túto profesiu.

„K tetovaniu som sa dostala súhrou náhod. Pohybovala som sa medzi ľuďmi, ktorí v tejto oblasti pracovali a navyše som študovala aj výtvarnú školu,“ začala svoje rozprávanie Ewel, ktorá počas pôsobenia na výške dostala ponuku prevziať zabehnuté štúdio.

Spočiatku mala pred veľkou výzvou rešpekt, nakoniec však prevážila odvaha skúsiť niečo nové. „Povedala som si, že najhoršie, čo sa môže stať, je, že to nevyjde, a chopila som sa šance. Najhoršie je začať a ustáť ten stres z neznámeho,“ dodala dnes už úspešná tatérka a podnikateľka.

Ewel sa špecializuje na fineline botanické a ženské motívy s prvkami typografie a transformačným rozmerom. Okrem toho má líniu návrhov, ktoré v rámci súťaží tetuje aj zadarmo.

„Ide o slová ako silná, sebaláska, dokonale nedokonalá a podobne. Sú pripomenutím toho, že sme všetci absolútne jedineční: vzhľadom, životným príbehom aj silou zdolávať prekážky, ktoré nám kladie život,“ popisuje svoj rukopis a zameranie Ewel.

Práve ženskosť a sebaláska sú ústrednými prvkami jej tvorby, ktorú častokrát vyhľadávajú ľudia s ťažkým životným príbehom. „V práci som dizajnérkou, terapeutkou aj zdravotníčkou. Ľudia, ktorí sa dávajú tetovať, tým často uzatvárajú ťažkú životnú kapitolu – rozchod, úmrtie blízkeho, prekonanie rakoviny, boj so sebapoškodzovaním alebo poruchami príjmu potravy,“ približuje Ewel.

Že k Ewel chodia častejšie ženy, nie je náhoda. Tatérka sa im totiž prostredníctvom tetovaní snaží pomáhať získať späť ich sebadôveru a sebalásku. „Ženám takéto tetovanie nakopne sebavedomie, zlepší sexlife aj mienku o vlastnom tele,“ hovorí umelkyňa, pre ktorú je téma sebalásky mimoriadne dôležitá.

„Rukami mi prešla nie malá vzorka žien, ktoré mali jednu vec spoločnú – ani jedna nebola spokojná s tým, ako vyzerá, a myslela si, že je výnimočné mať strie, jazvy, iné telo po pôrode alebo pár kíl navyše,“ popísala nám svoje skúsenosti.

Podľa Ewel stojí za zdeformovaným vnímaním vlastných tiel predovšetkým retuš a filtre. „To je niečo, čo je absolútne nutné odstrániť pre psychické zdravie nás aj nasledujúcich generácií.“

„Niekto ide na Bali cvičiť jogu, z niekoho sa stane workoholik alebo alkoholik. Potom sú ľudia, ktorí sa uzavrú do seba a absolútne minimalizujú socializáciu a samozrejme je tu aj skupina, ktorá to rieši tetovaním,“ zamýšľa sa Ewel nad otázkou, prečo ju často vyhľadávajú klienti, ktorí nedávno prekonali náročné životné skúšky.

Práve ľuďom, ktorí sa rozhodli prekonať traumatizujúcu udalosť či ťažký životný príbeh v tatérskom kresle, chce Ewel pomáhať. Aj preto pred časom založila charitatívny projekt, v rámci ktorého ženám, ktoré prekonali rakovinu, tetuje vzniknuté jazvy.

„Pretetovávanie jaziev po mazektómii som zaregistrovala na zahraničných weboch, na Slovensku som nepoznala nikoho, kto by to robil. Zároveň mi je sympatická charitatívna činnosť, hoci aj v menšom rozmere. Ak chceme žiť v lepšej spoločnosti, je nevyhnutné prispievať aj malými krokmi.“

Ewel vníma tetovanie ako niečo, čo ženám môže pomôcť postupne uzdravovať jazvy nielen na tele, ale aj na duši. Ženám, ktoré museli prekonať tak náročnú životnú skúšku, chce pomáhať bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Tou najhodnotnejšou odmenou totiž podľa Ewel je, ak ľudia neprestajne veria na zázraky a vzájomne si pomáhajú.

„Myslím si, že je dôležité robiť správne veci, hoci aj len malé. Zastať na prechode, nevybíjať si svoj zlý deň na iných, chovať sa normálne k ľuďom v službách... Ak máme možnosť, tak môžeme investovať svoje peniaze alebo čas do toho, aby ľudia nestratili nádej a neprestali veriť na zázraky. Aby sa raketovo neprehlbovala sociálna nerovnosť.“

Samotnému tetovaniu predchádza konzultácia, počas ktorej je dôležité zladiť predstavu klientky s možnosťami tetovania. Následne prichádza na rad tetovanie jaziev. „Odozvy žien sú motivujúce. Mám pocit, že robím niečo naozaj zmysluplné a mením niekomu život lepším smerom,“ dodáva tatérka.

Mnoho ľudí si prácu tatéra zamieňa s voľnomyšlienkarským umeleckým životným štýlom. Podľa Ewel rozhodne nejde o bohémsky job, ale náročnú profesiu vyžadujúcu si poriadnu dávku precíznosti a zodpovednosti.

„Môže sa to javiť bohémsky, ale je to práca náročná na sústredenie sa. Taktiež pracujem s ľuďmi, ktorí majú strach a pokiaľ si zvolia bolestivejšie miesto, tak pracujem aj s ich bolesťou a sekundárne s bolesťou vlastných krížov.“

Významnú časť jej práce tvorí príprava grafických návrhov. „Ako tatérka som si vždy zakladala na tom, aby moje návrhy boli jedinečné a dokonale vystihovali predstavy zákazníkov. To však často znamenalo dlhé hodiny skicovania a úprav,“ uviedla.

S nástupom umelej inteligencie však Ewel vníma výrazné urýchlenie mnohých, častokrát rutinných úloh. „Odkedy som začala používať AI Drawing na svojom Galaxy zariadení, moja práca sa výrazne zrýchlila. V rámci dizajnu človek potrebuje naozaj len kostru toho, ako by to malo vyzerať a práve tu mi AI ušetrí doslova hodiny kreslenia.“

Výrazný vplyv mal nástup umelej inteligencie aj na spôsob, akým funguje Photoshop. „To, čo človek montoval alebo retušoval celé hodiny, teraz umelá inteligencia zvládne za pár sekúnd,“ pochvaľuje si tatérka.

AI asistenti, ktorých má Ewel vďaka zariadeniam od Samsungu vždy poruke, jej pomáhajú aj pri mailovej komunikácii, ktorá je nutnou súčasťou jej práce. „Keď mi príde rozsiahly e-mail alebo veľké zadanie plné detailov, funkcia na sumarizáciu textu je pre mňa záchranou. Stačí pár sekúnd a mám prehľadný výstup s kľúčovými informáciami. Tento nástroj mi šetrí čas aj energiu, či už pri práci na projektoch alebo pri vybavovaní každodennej komunikácie.“

Medzi AI nástroje, na ktoré nedá Ewel dopustiť, patrí Asistent kreslenia. Ten používateľovi pomáha premeniť jednoduché kresby na pútavé umelecké diela pomocou funkcie skicovanie.„Keď ku mne príde zákazník s nejasnou predstavou, AI mi pomáha generovať základné skice, ktoré následne doladím podľa ich požiadaviek. Funkcia je tak intuitívna, že dokážem za pár minút vytvoriť návrh, na ktorý by som predtým potrebovala hodinu či dve. AI Drawing sa pre mňa stal neoceniteľným nástrojom, ktorý dokonale kombinuje kreativitu s efektivitou."Okrem toho Ewel využíva aj nástroj Circle to Search od Google, ktorý jej umožňuje „vygoogliť" si čokoľvek, čo je práve zobrazené na displeji, pomocou jediného zakrúžkovania prstom alebo perom S pen.„Minule som videla nádherný vianočný stromček s elegantnou výzdobou. Jeden konkrétny ornament ma zaujal natoľko, že som ho chcela nájsť aj pre svoj byt. Vďaka funkcii Circle the Search to bolo úplne jednoduché. Stačilo odfotiť ornament, obkresliť ho na obrazovke a o pár sekúnd som mala výsledky – odkiaľ je a kde ho môžem kúpiť."