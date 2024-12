FIFA vyhlásila najlepšieho hráča za rok 2024: Ocenenie získal Vinicius Jr., hviezda z Realu Madrid

Vinicius Jr. sa stal prvým Brazílčanom od roku 2007, ktorý získal ocenenie za najlepšieho hráča roka.

Vinicius Jr. bol vyhlásený za najlepšieho hráča sveta v rámci ocenenia FIFA Best Awards. Cenu za rok 2024 si prevzal na ceremoniáli v Dauhe. Útočník Realu Madrid získal ocenenie po úspešnej sezóne, počas ktorej klub vyhral Ligu majstrov, La Ligu aj Španielsky Superpohár.

Brazílsky útočník a hviezda Realu Madrid sa zaradí medzi legendy ako Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho a Kaká, ktorí tiež získali toto prestížne ocenenie. Po kontroverznom udeľovaní Zlatej lopty, kde zvíťazil Rodri Hernández, si Brazílčan získal priazeň hlasujúcich v ankete The Best Awards, informoval Footboom.

Hoci hlasy od trénerov a novinárov opäť vybrali Rodriho za víťazného hráča, boli to fanúšikovia, ktorých hlasy mali po prvýkrát rovnakú váhu ako hlasy odborníkov, ktorí sa nakoniec rozhodli udeliť cenu Vinimu. Nazbieral 1 147 276 hlasov v porovnaní s Rodriho 264 835 vo verejnom hlasovaní, čo potvrdilo prevahu hviezdy Realu Madrid v očiach priaznivcov.

Ocenenie zohľadňuje športový výkon a všeobecné správanie na ihrisku a mimo neho za obdobie od 21. augusta 2023 do 10. augusta 2024. Ako uvádza FIFA, je to prvýkrát od roku 2007, čo cenu FIFA Best získal Brazílčan. Výnimočné výkony Viniho juniora v sezóne 2023/24 podčiarkujú jeho prínos k titulom Realu Madrid v Lige majstrov a La Lige, čím si upevnil status globálnej futbalovej ikony.