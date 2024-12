Skráť si čakanie na film Černák týmito špičkovými gangsterkami. Zabudni však na Pulp Fiction alebo Krstného otca

Vezmú ti dych aj slová.

The Godfather, Scarface, Reservoir Dogs, Donnie Brasco, Goodfellas, Once Upon a Time in America... Tieto klasiky si už určite videl a našiel v každom zozname či rebríčku najlepších gangsterských filmov. My sme sa preto rozhodli ti priblížiť aj zopár iných, menej známych, no nemenej kvalitných snímok o organizovanom zločine, ktoré ti navodia slušné zimomriavky.

A ak aj ty už netrpezlivo čakáš na druhý diel Mikiho s názvom Černák v réžii Jakuba Kronera, ktorý dorazí do slovenských kín už v januári, môžeš si našim výberom aspoň skrátiť čakanie. Nájdeš v ňom až dvanásť filmov, ktoré drsne, no výstižne ukazujú hrôzy spôsobené nebezpečnými gangami po celom svete.

Pusher (réžia: Nicolas Winding Refn, 1996)

Od tohto dánskeho režiséra si určite pamätáš ponurý krimitriler Drive s Ryanom Goslingom. Jeho debut Pusher je však niečo z úplne iného súdka. Maximálne autentická sonda do prehnitého a krutého drogového podsvetia v Kodani, kde ak dlžíš peniaze nesprávnemu človeku, môžeš rýchlo skončiť s guľkou v hlave zabalený v igelite.

Hlavnou postavou je díler Frank, ktorý sa zapletie s nebezpečným balkánskym narkobarónom a na krku mu neustále dýcha jeho „gorila“. V sugestívnej gangsterke debutoval dnes už svetoznámy uznávaný a oceňovaný herec Mads Mikkelsen. Ten si zahral neskôr hlavnú rolu vo výbornom pokračovaní. Ak sa nebojíš a máš silný žalúdok, pusti si neskôr aj záverečný tretí diel.

Zdroj: Balboa Entertainment

The Raid: Redemption (réžia: Gareth Evans, 2011)

Pokiaľ miluješ dynamické akčné gangsterky s parádnymi bojovými choreografiami, tu si prídeš zaručene na svoje. The Raid: Redemption patrí medzi to absolútne najlepšie, čo vzniklo v rámci tohto špecifického žánru od nového milénia.

Napriek minimalistickému námetu (špeciálne komando musí zneškodniť v jednej bytovke šéfa gangu), ide o plnohodnotnú nálož nielen akcie, ale aj emócií. Rovnako kvalitný je tiež druhý diel z roku 2014.

Zdroj: Sony Pictures Classics

Cidade de Deus (réžia: Fernando Meirelles, Kátia Lund, 2002)

Znepokojivý obraz brutálneho života v najhrozivejšej štvrti Ria de Janeira inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dennodenné tragédie spôsobené bezcitnými a nespútanými gangami, po ktorých zostávajú na uliciach krvavé telá a nešťastné plačúce rodiny, sledujeme cez optiku mladého fotografa Buscapého.