The Weeknd: Nedokončil strednú školu, napadol policajta, bojkotuje ceny Grammy a chodil s Bellou Hadid aj Selenou Gomez

Kanadský spevák sa stal celosvetovo najpočúvanejším mužským interpretom na Spotify.

Má geniálne melancholicko-temné balady aj dynamické tanečné párty hity, pri ktorých sa nedá len tak sedieť, či stáť na mieste. Jeho videoklipy nie sú konvenčné hudobné videá, ale plnohodnotné a nápadité krátkometrážne filmy. Dômyselne dokázal skombinovať R&B s popom aj elektronikou a vypracoval sa na najväčšieho mužského interpreta súčasnosti.

So svojou veľkolepou šou vypredáva štadióny behom pár hodín. Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd patrí medzi najväčšie zjavy nového milénia. Mesačne má na Spotify viac než 117 miliónov poslucháčov, vďaka čomu získal druhé miesto v tohtoročnom rebríčku počúvanosti. Predbehla ho len Američanka Taylor Swift.

Kanadský skladateľ, spevák a herec vydá už budúci mesiac, konkrétne 24. januára, šiesty štúdiový album Hurry Up Tomorrow. Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili profilový článok, v ktorom ti priblížime jeho cestu na vrchol.

Zdroj: Rich Fury/Getty Images for dcp

Kradol z obchodu a predával marihuanu, až skončil za mrežami

Napriek tomu, že dnes je milionár a živí sa tým, čo miluje, ako dieťa etiópskych imigrantov vyrastal v chudobe. Detstvo prežil v Scarborough, na predmestí Toronta, a vychovávala ho mama s babkou, keďže otec ich opustil. „Videl som ho, keď som mal 6 a potom znova, keď som mal 11 alebo 12 a už mal novú rodinu a deti,“ povedal Weeknd pre Rolling Stone. Prezradil, že jeho mama mala tri až štyri práce, aby vôbec uživila rodinu.

Netrvalo dlho, kým sa osamelý Abel dostal na „šikmú plochu“. V rozhovore pre New York Times priznal, že so strednou školou skončil v sedemnástich, odišiel z domu a presťahoval sa s kamarátmi do malého jednoizbového bytu, na ktorom nevládli žiadne pravidlá. Jedlo kradol z neďalekých obchodov a živil sa predajom marihuany.