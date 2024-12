Toto je 5 najlepších vianočných filmov podľa mladých Slovákov. Prvé miesto ťa pravdepodobne neprekvapí (ANKETA)

Súhlasíš s rebríčkom?

Vianoce sú o rodine, koláčoch, darčekoch a samozrejme, aj o filmoch. Určite aj ty máš ten svoj vianočný film, ktorý si musíš počas sviatkov zapnúť a je jedno, že ho pozeráš už 3456-krát.

My sme boli zvedaví, aký film pozerajú naši čitatelia počas Vianoc. Zamierili sme na Instagram s otázkou: „Aký vianočný film je podľa teba najlepší a môžeš ho pozerať každý rok dookola?“ Na základe odpovedí našich followerov sme zostavili rebríček TOP 5 vianočných filmov.

🎄🎬 Medzi častými odpoveďami sa nachádzali aj Láska nebeská, Mrázik, Klaus či Smrtonosná pasca (áno, je to vianočný film). Do TOP 5 sa však nedostali.

5. Perinbaba

Niektorých to možno sklame, ale posledné miesto v našej TOP 5 obsadila ikonická Perinbaba (tá z roku 1985). Príbeh Juraja Jakubiska rozpráva o láske, osude a magickom svete. Hlavnou postavou je Jakub, chlapec, ktorého vychováva Perinbaba, nadprirodzená bytosť ovládajúca sneh a osudy ľudí. Film kombinuje krásne vizuály, poetickú atmosféru a ľudové motívy, vďaka čomu sa stal kultovou klasikou slovenskej kinematografie.

Zdroj: Slovenská filmová tvorba Bratislava/ pERINBABA

4. Prázdniny

Do rebríčka sa dostala aj americká romantická komédia z roku 2006. Film rozpráva príbeh dvoch žien, ktoré sa rozhodnú na Vianoce uniknúť zo svojich každodenných životov – jedna z nich odíde z Los Angeles do malebnej anglickej dediny, druhá naopak, z anglického vidieka do rušného Hollywoodu. Snímka je plná humoru, romantiky a čarovnej atmosféry. Vo filme hrajú hviezdy ako Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black a Kate Winslet.

Zdroj: Universal Pictures/The Holiday

Niet nad moment, keď si po štedrej večeri zoberieš misku koláčov, sadneš si s rodinou na gauč a pustíš svoj obľúbený film. Čerešničkou na torte k dokonalej vianočnej pohode môže byť aj dobre vychladené pivo Zlatý Bažant 12% . Spoločnosť sa rozhodla pre odvážny krok, a pivo po 25 rokoch prešlo zmenou receptúry. Nový ležiak má výrazne horkejšiu chuť.

3. S tebou ma baví svet / Tri oriešky pre popolušku

Máme tu remízu. Rovnaký počet bodov získali tieto staršie československé tituly. Komediálny film S tebou ma baví svet „baví“ nejednu domácnosť na Vianoce svojim humorom, ikonickými hláškami, legendárnymi hercami a detským obsadením.

Príbeh o sirote Popoluške pozná snáď každý. Československé filmové prevedenie, Tri oriešky pre popolušku, ťa prenesie do magického romantického deja, kde spravodlivosť víťazí nad chamtivosťou. „Ak si nepustím Tri oriešky pre popolušku, ani necítim čaro Vianoc,“ vysvetľuje Terka.

Zdroj: Filmové studio Barrandov/S tebou mě baví svět, Jiří Krejčík/Tři oříšky pro popelku

2. Sám doma

Druhé miesto patrí filmu Sám doma. Príbeh o malom Kevinovi, ktorého zabudnú rodičia počas sviatkov doma, patrí medzi TOP vianočné filmy aj vo svete. Boj medzi dobrom a zlom, vysvietené mestá svetielkami a moment, kedy sa Kevin konečne stretne s rodinou je recept na dokonalý vianočný film.

Pre čitateľa Martina sú oba filmy Sám doma nostalgická srdcovka, ktorú pozerá od malička:„Je to každoročný vianočný rituál. Prekvapivo ma to stále baví pozerať, aj sa na tom vždy takmer rovnako smejem. Milujem to aj skrz herecké výkony a vtipné nápadité scény. Jediné, čo ma mierne rozhodilo pred rokmi bolo to, že postavám zmenili dabing. Ten nový sa mi až tak nepáči.“

Zdroj: 20th Century Fox/Home Alone

1. Pelíšky

Asi ťa neprekvapí, že prvé miesto obsadili práve Pelíšky. Ikonický český film z roku 1999, ktorý komediálne zachytáva život rodín v 60. rokoch, si zamilovali ľudia po celom Slovensku a Česku. A prečo ho veľa ľudí považuje za vianočný film? Na to sme sa spýtali našich respondentov.

„Kvôli môjmu pracovnému nastaveniu je december viac o naháňaní než o vianočnej pohode. Vianočné filmy mám veľmi rada, a pozriem si ich, keď mám výnimočne voľný víkend alebo večer, či už ide o novinky alebo staršie klasiky. Pelíšky sú však jediný film, ktorý mi prinesie tú ‚citeľnú‘ vianočnú pohodu a s ktorým si poviem, že už fakt prišli Vianoce,“ vysvetľuje Kristína.

Ďalší dôvod, prečo ich má rada, sú postavy a hlášky, ktoré pripomínajú niektorých členov jej rodiny. „Kvôli tomu mi to príde ešte vtipnejšie. Napríklad veta: ‚Řekl jsem pět, myslel jsem deset...‘ v našej rodine už zľudovela.“







Ležiak je vyrobený zo 100 % hurbanovského sladu a vody z artézskych studní priamo z Hurbanova. Dôležitou súčasťou novej receptúry je chmeľ zo slovenskej chmeľnice v Nemšovej. Výrobcovia tiež využili odrodu Žatecký skorý červeňák, vďaka ktorej získalo pivo novú, nezameniteľne horkastú chuť a arómu. Svetlý ležiak Zlatý Bažant 12 % má oproti pôvodnej receptúre oveľa horkejšiu chuť a až 90% surovín je slovenského pôvodu.Ležiak je vyrobený zo 100 % hurbanovského sladu a vody z artézskych studní priamo z Hurbanova. Dôležitou súčasťou novej receptúry je chmeľ zo slovenskej chmeľnice v Nemšovej. Výrobcovia tiež využili odrodu Žatecký skorý červeňák, vďaka ktorej získalo pivo novú, nezameniteľne horkastú chuť a arómu.