Timothé Chalamet si v novom filme zahral Boba Dylana. Legendárny spevák vychválil jeho herecký talent

Filmy, ktoré rozprávajú príbehy našich obľúbených hudobných umelcov, sa stali obľúbeným formátom po celom svete. Čoskoro sa do tejto kategórie k Elvisovi, skupine Queen či napríklad aj Rytmusovi, pridá aj legendárny spevák Bob Dylan, ktorého si v snímke Complete Unknown zahrá Timothée Chalamet.

Životopisný hudobný film hovorí o príbehu amerického speváka, skladateľa a básnika, ktorého piesne kombinujú poéziu s hudbou a ovplyvnili hudobný priemysel, politiku aj kultúru. Dej sa odohráva na začiatku 60. rokov, kedy mladý Dylan dorazí do New Yorku a stáva sa ikonou folkovej scény v Greenwich Village.

Complete Unknown v hlavnej úlohe zožína prvú vlnu pozitívnej kritiky nielen od novinárov, ale aj od samotného Dylana. Ten sa na platforme X vyjadril, ako Chalameho považuje za brilantného herca a určite sa role zhostí uveriteľne. Môžeš sa okrem skvelého hereckého výkonu tešiť aj na to, že obľúbený herec dokonca zaspieva.

„Timmy je skvelý herec, takže som si istý, že bude úplne uveriteľný ako ja. Alebo mladšie ja. Alebo nejaké iné ja,“ píše Dylan.

