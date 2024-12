TOP 10 darčekov, ktoré ťa zachránia, keď nevieš, čo kúpiť mame, babke (alebo svokre) na Vianoce

Stačí už len kúpiť baliaci papier.

Vybrať darček pre mamu alebo babku môže byť občas výzvou. Hlavne, ak máš pocit, že už všetko majú alebo nič nepotrebujú. Práve preto sme pripravili tento zoznam plný nápadov, ktoré sú najmä praktické a užitočné (aj cenovo dostupné). Či už hľadáš niečo na relax, starostlivosť o zdravie alebo pomocníkov do domácnosti, vybrali sme rôzne tipy, ktoré ich určite potešia.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Darčeková sada Clinique

Zrelá pleť si zaslúži poriadnu dávku hydratácie. Pre tie ženy, ktoré ocenia kvalitnú skincare, sme do vianočného zoznamu vybrali darčekovú sadu značky Clinique. Obsahuje hydratačný gélový krém, nočnú hydratačnú masku a očný krém proti opuchom a tmavým kruhom. Výrobky hlboko prenikajú do vnútra pleti, dodávajú jej zdravý vzhľad a rozjasňujú ju.

Zdroj: Notino / Clinique

Výživový doplnok Inca Collagen

Strata kolagénu je prirodzený proces starnutia a s pribúdajúcim vekom je vhodné ho dopĺňať aj pomocou výživových doplnkov či stravy. Okrem toho, že vlasom, pokožke a nechtom dodáva pevnejší vzhľad, vyživuje kĺby a má pozitívny vplyv na pohybový aparát. 100 % morský kolagén od značky Inca poskytne potrebnú výživu chrupavkám, tkanivám, šľachám a kostiam.

Zdroj: Notino / Inca

Kniha Volanie Kukučky

Kniha Volanie Kukučky poteší hlavne milovníčky napínavých detektívok. Ide o prvú knihu zo série úspešných detektívnych románov Cormoran Strike, ktoré píše J. K. Rowlingová pod pseudonymom Robert Galbraith. Ďalšie knihy zo série nájdeš TU.

Modelka Lula Landry sa zrútila zo zasneženého balkóna a všetko nasvedčovalo tomu, že spáchala samovraždu. Polícia prípad uzavrela, no jej nevlastný brat s verdiktom nebol zmierený. Je odhodlaný dokázať, že bola zavraždená – najme si súkromného detektíva, Cormorana Strikea. Čím hlbšie detektív začne prenikať do zložitého sveta zosnulej, tým temnejšie veci začnú vyplávať na povrch.

Zdroj: Martinus

Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle

Pre zarytejšie knihomoľky sme vybrali praktickú čítačku kníh. Displej je šetrný k očiam, text pôsobí ako tlačený na papieri. Obdarovaná osoba tiež ocení, že čítačka obsahuje slovník, ktorý pomôže s ujasnením konkrétnych slovíčok. Čítačka je veľmi jednoduchá na ovládanie a nevyžaduje si žiadne technologické znalosti (mamina ani babka tak nemusia stresovať). Je dostupná v čiernej a modrej farbe. K čítačke ti odporúčame dokúpiť puzdro.

Zdroj: Alza / Amazon

Elektrická hrejivá deka

K dlhým zimným večerom sme do nášho zoznamu vybrali aj elektrickú deku. Na prvý pohľad vyzerá ako bežná mäkká deka – obslužná časť je dokonca odnímateľná, takže nebude na gauči pôsobiť ako nejaký prístroj navyše. Jednoducho sa dá oprať aj v práčke. Má 6 teplotných stupňov, ktoré sa zahrejú v rozsahu 38 – 46 °C. Po 180 minútach používania sa automaticky vypne.

Zdroj: Lidl

Kuchynský robot Siguro

Patrí tvoja mama alebo babka medzi tie ženy, ktoré tvrdia, že všetko radšej napečú ručne a žiadneho robota nepotrebujú? Ich pečenie rozhodne nechceme spochybňovať. Do tvojho nákupného zoznamu sme vybrali však kuchynského pomocníka, ktorý im pomôže ušetriť čas a predísť únave rúk či chrbta z miesenia cesta.

Robot vďaka výkonu motora 1800 W účinne premiesi aj husté cesto. Misa na miešanie má objem 6 litrov. Vďaka 8 rýchlostiam a pulznej funkcii je prispôsobený všetkým požiadavkám pri pečení – od rýchleho šľahania smotany až po jemné miesenie ťažkého chlebového cesta.

Zdroj: Alza

Naparovacia žehlička

Naparovacia žehlička pohodlne vyžehlí oblečenie a jemné látky. Mamina s babkou tak nebudú musieť vyťahovať žehličku a dosku kvôli jednej blúzke. Navyše, takto rýchlo a jednoducho dokážu napariť aj záclony či rôzne dekoračné vankúše. Žehlička má mimoriadne dlhý kábel, ktorý umožní väčšiu voľnosť pri pohybe. Súčasťou balenia je aj kefový nadstavec na pevnejšie látky. Ďalším plusovým bodom je dostupná cenovka.

Zdroj: Lidl

Liatinový pekáč

Náš zoznam by nebol kompletný bez odporúčania na darček pre všetky ženy, ktoré bavia varenie. Do tvojho zoznamu sme preto vybrali liatinový pekáč s objemom 2,8 litra, ktorý je ideálny na prípravu mäsa, hydiny či chleba. Nová majiteľka tiež ocení, že je ohňovzdorný do 240 °C a vhodný na všetky druhy sporákov, vrátane indukčných. Pekáč disponuje pevnou vnútornou a vonkajšou smaltovanou vrstvou, ktorá je nenáročná na údržbu. Je dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach.

Zdroj: Lidl

Merací prístroj NOVAMA MULTICHECK PRO+

V našom zozname sme mysleli aj na tých, ktorí si musia dávať lepší pozor na svoje zdravie. Potrebuje si tvoja mamina alebo babka dávať už pozor na hladinu cukru alebo cholesterolu? S týmto prístrojom si kedykoľvek môžu skontrolovať dôležité krvné parametre bez toho, aby opustili domov. Zariadenie Multicheck Pro+ je multifunkčný prístroj, ktorý ukazuje hladinu glukózy, cholesterolu a kyseliny močovej. Odber a následné meranie je naozaj jednoduché.

Zdroj: Dr. Max

Aróma difuzér

S aróma difuzérom vytvoríš dojem útulnejšej domácnosti. Do tvojho zoznamu sme vybrali minimalistický model Siguro, ktorý pôsobí nenápadne a pripomína vázu. Difuzér je možné používať v kombinácii s prírodnými esenciálnymi olejmi alebo samostatne s vodou ako zvlhčovač vzduchu. Nádržka na vodu má objem až 400 ml, čo umožňuje zvlhčovanie až 10 hodín bez prerušenia.

Zdroj: Alza

🎁 Bonus: Ročné predplatné Refresher+

50 €

Chceš obdarovať niekoho, kto má rád pútavé príbehy, reportáže, tipy na užitočné produkty, či ocení inšpiráciu v oblasti krásy, zdravia a životného štýlu? Daruj darčekové predplatné Refresher+. Obdarovaná osoba tak získa prístup k prémiovému obsahu vrátane exkluzívnych benefitov.



Darčekové ročné predplatné môžeš získať na tomto odkaze. Po zaplatení ti príde poukážka e-mailom, ktorú môžeš vytlačiť a zabaliť ako darček.