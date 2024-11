K incidentu údajne došlo v roku 2010 počas natáčania videoklipu In for the Kill.

Podľa amerických médií Kanyea Westa (teraz známeho ako Ye) v piatok zažalovala účastníčka súťaže America's Next Top Model Jenn An, ktorá rapera obvinila, že ju pred rokmi počas natáčania videoklipu napadol a škrtil. Video sa natáčalo v hoteli Chelsea na Manhattane v New Yorku, kde West býval so svojou manželkou. Jednej z účastníčok mal West povedať: „Daj mi to ázijské dievča“, čím myslel Jenn An. Potom mal zdôvodniť, že si ju vybral, pretože bola nedostatočne oblečená. West údajne An škrtil oboma rukami a mal jej tiež strčiť niekoľko prstov do krku a rozmazal jej mejkap. Táto údajná simulácia orálneho sexu mala trvať približne jednu minútu, po ktorej mal raper vysloviť slová: „Toto je umenie. Toto je kurva umenie“. Podľa obžaloby mala An v tej chvíli pocit, akoby stratila vedomie. Údajne mala aj problémy s dýchaním, pričom jej tvár bola pokrytá slinami a rozmazaným mejkapom. Modelka teraz od hudobníka žiada zaplatenie súdnych poplatkov za trestné škody a za „duševnú, emocionálnu a fyzickú ujmu, utrpenie, bolesť a poškodenie dobrého mena“. Kanye West. Zdroj: Flickr/Kim Erlandsen – NRK P3/volně k užití