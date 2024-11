Kendrick Lamar nečakane vydal album s názvom GNX. Obsahuje 12 trackov a prekvapivých hostí

Dorazil v závere 2024 album roka?

17-násobný držiteľ ceny Grammy a tiež prvý raper na planéte, ktorý dostal Pulitzerovu cenu, Kendrick Lamar, nečakane vydal svoj v poradí šiesty štúdiový album. Nesie názov GNX a obsahuje dokopy 12 skladieb. Medzi hosťami sa nachádza napríklad speváčka SZA či americký saxofonista Kamasi Washington.

Ako pripomína The Guardian, začiatkom tohto týždňa DJ Snake tvrdil, že na albume sa objaví aj Taylor Swift. Jej featuring sa však napokon na dosku nedostal. Album sprevádza čiernobiela estetika, na civeri pózuje Kendrick pred vintage vozidlom Buick GNX.

Kendrick tak v závere roku 2024 vydal podľa mnohých jeho fanúšikov album roka. Tento rok bol preňho poriadne úspešný, nielenže dominoval v hudobných hitparádach, získal 7 nominácií na prestížnu cenu Grammy, ale tiež pomyselne vyhral jeden z najväčších beefov v novodobej histórii rapu – proti Drakeovi.

K-Dotove disstracky ako Like That, Euphoria, Meet the Grahams či ikonický Not Like Us sa navždy zapísali do rapových dejín tučným písmom. Ani jeden z dissov sa však na novom albume nenachádza.