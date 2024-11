Tešiť sa môžeš na energické vystúpenie plné známych hitov aj noviniek z posledného albumu.

Rocková skupina Queens of the Stone Age vystúpi na Pohode 2025. Kritici z celého sveta označujú túto päťčlennú skupinu za jednu z najlepších koncertných kapiel histórie. Návštevníkom obľúbeného festivalu prinesie na Trenčianske letisko okrem svojich známych songov aj novinky z albumu In Times New Roman.

Queens kombinujú stoner rock s prvkami psychedelického rocku, blues-rocku, klasického heavy metalu a doom metalu. Vplyv kapely na rockovú scénu je nespochybniteľný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pohoda Festival (@pohodafestival)

Frontman kapely Josh Homme je známy aj ako hudobný producent a pracoval aj s Arctic Monkeys, Royal Blood či s Iggy Popom, ktorý sa na budúcoročnej Pohode tiež objaví.

Skupina vydala osem štúdiových albumov a na svojom účte má až deväť nominácií na ceny Grammy. Ľudia milujú ich koncerty, ktoré sú energické, so silnými gitarovými riffmi a hypnotickou atmosférou.

Zdroj: stvthrasher

Organizátori veria, že sa návštevníci festivalu sami presvedčia o tom, prečo je práve kapela Queens of the Stone Age označovaná za jednu z najlepších koncertných kapiel.