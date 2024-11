Hľadá sa nový James Bond: Producenti odhalili požiadavky na nasledovníka Daniela Craiga

Tvorcovia potvrdili, že filmy o Bondovi budú svoje premiéry vysielať aj naďalej výhradne v kinách, nie na streamovacích platformách.

Séria filmov o legendárnom Jamesovi Bondovi stále čaká na svoju ôsmu časť. V súčasnosti sa objavujú nové dohady o tom, kto by mohol prevziať po Danielovi Craigovi postavu slávneho Agenta 007. Dlhoroční tvorcovia filmu len nedávno odhalili svoje požiadavky, ktoré sú pre nich pri hľadaní nového Bonda rozhodujúce.

Producenti filmov o Jamesovi Bondovi a šéfovia Eon Productions, Barbara Broccoli a Michael G. Wilson uviedli, že im na etnickej príslušnosti nezáleží a ďalším agentom 007 by mohol byť ktokoľvek, farba pleti vraj teda nie je daná. Podľa Broccoli však bude novým Bondom muž po tridsiatke. Herec, ktorého vyberú, musí počítať s tým, že bude túto rolu stvárňovať najbližších desať rokov.

Zdroj: Forum Film

„Objavilo sa veľa nápadov, kto by mohol byť naším nasledujúcim Jamesom Bondom, mnoho z nich považujem za zaujímavé,“ povedala podľa AP news Broccoli. „Myslím si, že existuje veľa rôznych ciest, ktorými sa môžeme vydať,“ naznačila.

„Nechceme narušiť spôsob, akým sa tie úžasné filmy robia. Naše publikum musí byť trpezlivé. Nechceme, aby medzi jednotlivými filmami bolo príliš veľa času, ale v tejto chvíli robíme, čo je v našich silách,“ sľúbila producentka. Uviedla tiež, že ani ďalšie filmy o legendárnom agentovi sa nebudú vysielať s premiérami na streamovacích platformách, sú vraj vytvorené špeciálne pre veľké divadelné plátno.

Posledným hercom, ktorý mal možnosť stvárniť úlohu Jamesa Bonda, bol Daniel Craig. Podľa magazínu The Guardian na otázku ohľadom toho, koho by vybral namiesto seba do tejto úlohy, odpovedal: „Je mi to jedno.“ Celosvetovo film z roku 2021, Nie je čas zomrieť zarobil v pokladniciach približne 732 miliónov eur. V Spojenom kráľovstve zostáva tento film tretím najnavštevovanejším filmom všetkých čias.