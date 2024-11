Dlho očakávané pokračovanie úspešného akčného filmu o otroctve a nemilosrdných gladiátorských zápasoch od dnes beží v slovenských kinách.

Vedľajšiu úlohu Marcinusa si vo filme Gladiator II zahral herec Denzel Washington, ktorý je známy najmä svojou rolou v sérii The Equalizer. V rozhovore pre Gayety priznal, že sa v jednej zo scén bozkával s mužom, avšak túto scénu vystrihli. Na dobu Rímskej ríše to vraj nebolo nič nezvyčajné a aj v scenári sa spomína, že Marcinus mal v minulosti vzťahy s mužmi.

„Pobozkal som chlapa priamo na pery a asi na to ešte neboli pripravení. Asi po piatich minútach som ho zabil. Je to ‚Gladiátor.‘ Je to bozk smrti,“ prezradil Washington.

Washington v niekoľkých rozhovoroch priznal, že už mu do dôchodku zostáva iba pár posledných rolí a po zvyšok jeho kariéry chce pracovať s tými najlepšími režisérmi. Zdá sa, že sa mu to darí, keďže jeho stvárnenie Marcinusa si podľa Variety získava pozornosť pre Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe.