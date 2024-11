Priestor sa predtým nachádzal pri Dunaji v budove Propeller.

Koncept Contemporary suvenir je priestor, v ktorom nájdeš jedinečné kúsky umenia z dielne slovenských umelcov a dizajnérov. Stojí za ním dizajnérka a umelkyňa Nina Šošková, ktorá len nedávno otvorila tento priestor na Medenej ulici.

Ako informuje instagramový profil Čerstvá Bratislava, Contemporary suvenir ponúka zákazníkom nielen umeleckú galériu vo výklade, grafiky, poháre, kozmetiku či módu – okrem nákupov si tu môžeš posedieť a vychutnať aj výberovú kávu z pražiarne Coffein. V ponuke nájdeš taktiež rôzne koláče, čaje, alko aj nealko nápoje.

Útulný novootvorený priestor sa nachádza neďaleko Univerzity Komenského v Bratislave, konkrétne na adrese Medená 19. Otvorené majú denne aj počas víkendov. Od pondelka do štvrtka majú otvorené od 9:30 do 18:30. Piatky a soboty je ti umelecká kaviareň k dispozícii až do 20:30, v nedeľu zas iba do 17.

Contemporary suvenir sa predtým nachádzal na Námestí Ľudovíta Štúra vo funkcionalistickej budove s názvom Propeller. Nový priestor, ktorý Nina zrekonštruovala aj s pomocou crowdfundingu, je otvorený od 11. novembra. Ak sa ho rozhodneš navštíviť, všimni si, že celý obchod je koncipovaný do farieb slovenskej vlajky.