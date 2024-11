The Rock priznal, že na pľaci močí do fľaše, aby ušetril čas. Na natáčanie vraj takmer stále mešká

Okrem iného sa hviezda Hollywoodu umiestnila aj v rebríčku Muž roka 2024.

Dwayne Johnson sa počas svojej hereckej kariéry objavil v približne 40 filmoch. Jeho kariéra herca začala v roku 2001 a odvtedy zažil množstvo bizarností spojených s natáčaním na pľaci.

Pre GQ prezradil niekoľko tajných informácií o sebe a aj „pikošky“ spojené s kariérou. Magazín uvádza, že Dwayne si pamätá veľa vecí – mená ľudí, mená detí ich kamarátov, množstvo dátumov narodenín a podobne.

Priznáva aj to, že nie je dochvíľny a na natáčanie takmer stále mešká. V jeho prípade však nejde len o niekoľko minút. 52-ročný herec je schopný meškať aj 8 hodín. Jeho nedochvíľnosť pri natáčaní zvýšila rozpočet jeho nového vianočného filmu Red One, ktorý sa vyšplhal na 250 miliónov dolárov, informoval The Wrap.

Zdroj: Continental film



The Rock tiež prezradil chúlostivú informáciu. Vraj ak točí film a v blízkosti sa nenachádza jeho príves s toaletou – vymočí sa aj do fľaše. Údajne to robí kvôli tomu, aby „ušetril čas“.

Jeho prácu a precíznosť si však mnohí kolegovia z branže veľmi vážia. Známy americký filmár Jake Kasdan, ktorý s The Rockom dlho spolupracuje (vrátane The Red One alebo Jumanji), hovorí o hercovi iba pozitívne.

„Má toho veľa. Občas sa stane, že mešká, ale taký je Hollywood – to sa stáva každému. Úprimne, pracoval som s ním na troch veľkých filmoch a nikdy som ho nevidel byť k ľuďom na pľaci čímkoľvek iným než skvelým,“ hovorí režisér.

Po novom sa Dwayne objavil aj na titulke prestížneho magazínu GQ a označili ho za „najväčšiu filmovú hviezdu sveta“. Taktiež ho zaradili do rebríčka Mužov roka 2024, kde okrem neho patrí Pharrell Williams, John Mulaney či Future a Metro Boomin.