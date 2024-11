TOP 15 tech vychytávok, ktoré budú hitom pod vianočným stromčekom. Tento zoznam darčekov urobí radosť a zjednoduší život

Vianočné nákupy nechaj tento rok na nás.

Obdobie vianočných nákupov sa blíži a vybrať darčeky, ktoré naozaj potešia, nie je vždy jednoduché. Ak máš v okolí niekoho, kto si potrpí na technologické vychytávky, si na správnom mieste. Pripravili sme zoznam TOP 15 tech darčekov, ktoré budú tento rok hitom pod vianočným stromčekom.

S týmito nápadmi nielenže spravíš radosť, ale navyše obdarovaným zjednodušíš každodenný život. A aby sme nevynechali žiadneho fanúšika technológií, nájdeš tu darčeky v rôznych cenových kategóriách – od dostupných drobností až po prémiové kúsky.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Prenosný bluetooth reproduktor JBL GO 4 Black

Napriek tomu, že tento reproduktor sa v podstate zmestí do vrecka, poskytuje slušný zvuk. Navyše, je odolný voči prachu a vode. Je dostupný v niekoľkých farbách, ako napríklad v čiernej, ružovej, bielej či modrej. Nabíja sa jednoducho pomocou USB-C kábla a na jedno nabitie vydrží až 7 hodín.

Zdroj: Alza / JBL

Herná konzola Nintendo Switch

S týmto darčekom vrátiš obdarovanú osobu okamžite do detských čias. Pripomína ikonický Game Boy, no je to niekoľkonásobne lepšie. Nintendo Switch je hybridná herná konzola – prenosná aj domáca. V podstate je to výkonný tablet, ktorý má ovládače po obidvoch stranách. Zároveň, v priebehu niekoľkých sekúnd sa dokáže pripojiť k televízoru, fungovať ako domáca herná konzola a maximalizovať tak zážitok z hrania.

Zdroj: Alza / Nintendo

Powerbanka AlzaPower Parade

Máš niekoho v rodine, kto má neustále vybitý mobil? Mať po ruke zásobáreň energie, s ktorou si dobiješ telefón, tablet či slúchadlá, nemusí byť na zahodenie. Hlavnou výhodou AlzaPower Parade je, že dokáže veľmi rýchlo nabíjať až tri zariadenia súčasne. Technológia Smart IC automaticky deteguje pripojené zariadenia a zaisťuje tak optimálnu distribúciu výkonu na každé z nich.

Zdroj: Alza

Bezdrôtová magnetická nabíjačka CubeNest S312

Tento darček je ideálny pre zarytých „jabĺčkárov.“ Bezdotykový stojan dokáže nabíjať súčasne iPhone, inteligentné hodinky Apple Watch a slúchadlá AirPods – má tri výstupy s maximálnym výkonom 20 W. Samozrejmosťou je podpora rýchleho nabíjania. Plusové body udeľujeme aj za minimalistický dizajn.

Zdroj: Alza / CubeNest

Kamera Xiaomi Smart Camera C400

Chceš obdarovať niekoho, kto je často mimo domu, prípadne má doma domáceho miláčika? Vnútorná IP kamera Xiaomi sa dokáže spárovať so systémami Android aj iOS, takže si jej majiteľ môže kedykoľvek skontrolovať svoju domácnosť. Kamera zaznamenáva obraz v maximálnom rozlíšení 2560 × 1440 px a je tiež vybavená inteligentnou detekciou pohybu.

Zdroj: Alza / Xiaomi

Vrecková tlačiareň Polaroid

Termosublimačná tlačiareň Polaroid Hi·Print 2 premení fotky zo smartfónu na vysoko kvalitné samolepky o veľkosti kreditky. Na tlač fotiek postačí len aplikácia, ktorá je kompatibilná s iOS aj Android. Appka zároveň slúži aj ako editor obrázkov – umožňuje úpravu fotiek s filtrom, pridaním textov či nálepiek. Do tvojho darčekového zoznamu sme vybrali starter set s tlačiarňou aj fotopapiermi.

Zdroj: Alza / Polaroid

Gramofón Crosley Voyager

Myslíme si, že tento darček ocení každý audiofil. Tento gramofón je vybavený troma rýchlosťami prehrávania (33 1/3, 45 a 78 RPM), čo umožňuje prehrávať širokú paletu vinylových platní. Výhodou sú aj integrované reproduktory, ktoré poskytujú čistý a vyvážený zvuk. Okrem toho, že si obdarovaná osoba vychutná autentický zvuk vinylových platní, môže k nemu pripojiť aj iné zariadenie – cez bluetooth, AUX či USB vstup. Gramofón Crosley Voyager je dostupný až v 8 farebných prevedeniach.

Zdroj: Muziker / Crosley

Apple AirTag

Pravdepodobne každý z nás pozná niekoho, kto neustále niečo zabúda – raz je to peňaženka, potom mobil či kľúče. Týmto ľuďom asi chýba v živote AirTag. Ide v podstate o špeciálny čip, ktorý chráni obľúbené veci pred úplným stratením. AirTag je vybavený vymeniteľnou gombíkovou batériou, ktorá vydrží viac ako 12 mesiacov. V prípade straty stačí iba prezvoniť. Pomocou služby Nájsť sa dajú bleskurýchlo vypátrať stratené veci aj na druhej strane mesta. AirTagy sú však kompatibilné iba so zariadeniami Apple.

Zdroj: Alza / apple

Dron DJI Mini 4 K

DJI Mini 4K je kompaktný a výkonný dron, ktorý je vhodný aj pre začiatočníkov. Vstavaná 12 Mpx kamera drona nahráva videá v 4 K rozlíšení a o plynulý obraz videa sa stará 3-osový motorizovaný gimbal. Dron je ľahko prenosný, celé zariadenie váži len 249 gramov a zmestí sa do dlane. Napriek malej veľkosti je odolný voči rýchlosti vetra do 38 km/h. S týmto dronom je možné lietať až 31 minút a tiež dokáže prenášať video do vzdialenosti až 10 kilometrov.

Zdroj: Alza / DJI

Inteligentný prsteň Ultrahuman Ring Air

Prsteň ponúka v podstate to isté čo inteligentné hodinky, len v kompaktnejšom, pohodlnejšom a elegantnejšom podaní. Po spárovaní so smartfónom (Android aj iOS) s nainštalovanou aplikáciou Ultrahuman poskytne používateľovi ucelený a detailný prehľad o svojej aktivite, regenerácii aj spánku. Na jedno nabitie vydrží približne 6 dní.

Zdroj: Alza / Ultrahuman

Prenosný projektor HP CC200

Vďaka svojej veľkosti je tento projektor značky HP na domáce filmové večery ako stvorený. Súčasťou balenia je aj 84" premietacie plátno. Jeho ďalšou výhodou je, že poskytuje jasný obraz aj za denného svetla – postará sa o projekciu žiarivého obrazu s vysokou svietivosťou 100 ANSI lúmenov a detailným Full HD rozlíšením pre úchvatnú čistotu videa.

Zdroj: Alza / HP

Robotický vysávač s mopom Xiaomi Robot Vacuum S20

Robotický vysávač Xiaomi sa výborne vysporiada s najrôznejšími povrchmi. Podlahy dokáže udržať dokonale čisté a to vďaka trom funkciám – utieranie, mokré čistenie a suché čistenie. Bez problémov si poradí aj s chlpmi domácich miláčikov. Pokročilá laserová navigácia dokáže detailne mapovať miestnosti a určí najlepšiu trasu na čistenie. Navigácia LiDAR vysávaču poskytuje podrobný prehľad prostredia a pomôže mu vyhnúť sa prekážkam ako nábytok či dvere. Vysávač sa v prípade potreby aj sám nabije.

Zdroj: Alza / Xiaomi

Ústna sprcha Philips Sonicare

Ten pocit naozaj čistých zubov ako po dentálnej hygiene je možné zažiť aj doma. Prenosná ústna sprcha Philips Sonicare Power Flosser dôkladne vyčistí ústnu dutinu počas jedinej minúty. Sprcha využíva dva prúdy vody – štandardnú dýzu so šetrným prúdom vody pre perfektne presné čistenie a unikátnu dýzu Quad Stream v tvare písmena X, ktorá dokáže vyčistiť aj väčšie oblasti. Zariadenie dokáže odstrániť zubný plak a nečistoty z ťažko prístupných medzizubných priestorov, bočných plôch zubov a pozdĺž línie ďasien.

Zdroj: Alza / Philips

Inteligentný kvetináč Click And Grow Smart Garden

Čo tak vypestovať si čerstvé bylinky či zeleninu uprostred zimy a ešte aj uprostred kuchyne? So smart kvetináčom to môže byť realita. Kvetináč urobí všetku prácu sám. Stačí naplniť nádržku kvetináča vodou, zapojiť ho do elektrickej zásuvky a počkať približne jeden mesiac na prvú úrodu. Sadenice do kvetináča obsahujú špeciálne pripravenú pôdu, vďaka ktorej rastliny získavajú optimálne vyvážený pomer všetkých potrebných živín, kyslíka a vody. Integrovaná úsporná LED lampa s časovačom zas dopraje rastlinkám potrebné svetlo.

Zdroj: Alza / Click And Grow

Dyson Gen5detect Absolute

Do nášho zoznamu sme vybrali naozaj luxusný darček – áno, aj tyčový vysávač dokáže byť naozaj high-tech. Gen5detect Absolute disponuje tými najmodernejšími technológiami, ktoré môžu vysávače mať. Napríklad, využíva špeciálny lúč svetla, ktorý odhalí až dvakrát viac neviditeľného prachu. Špeciálnym snímačom určuje veľkosť detegovaných častíc a podľa toho sám upravuje svoj výkon. Vysokoúčinná filtrácia HEPA sa zas postará o zachytenie 99,99 % častíc s veľkosťou 0,1 mikrometra a zachytí aj vírusy.

Zdroj: Alza / Dyson

🎁 Bonus: Ročné predplatné Refresher+

50 €

Chceš obdarovať niekoho, kto má rád tipy na dobré produktové novinky, recenzie a ocení inšpiráciu v oblasti technológií či životného štýlu? Daruj darčekové predplatné Refresher+. Obdarovaný tak získa prístup k prémiovému obsahu vrátane exkluzívnych benefitov.



Darčekové ročné predplatné môžeš získať na tomto odkaze. Po zaplatení ti príde poukážka e-mailom, ktorú môžeš vytlačiť a zabaliť ako darček.