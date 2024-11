November na NETFLIXE: Jake Paul vs. Mike Tyson, vianočné klasiky aj nový muzikál so Selenou Gomez

S príchodom chladných novembrových dní neexistuje lepší spôsob, ako si oddýchnuť, než s čerstvou ponukou seriálov a filmov od Netflixu.

Netflix na konci jesene prinesie sviatočnú atmosféru, nové romantické príbehy, nestarnúce kultovky aj vzrušujúce kriminálne seriály z rôznych častí sveta. Na svoje si prídu fanúšikovia Vianoc aj milovníci akcie či romantiky.

1. november

60 Days In (7. séria) – reality šou

A Paris Waltz (2023) – vianočná romantická komédia s Jen Lilley a Matthewom Morrisonom.

Barbie Mysteries (1. séria) – Netflix Original – animovaný seriál o Barbie

Fall Into Winter (2023) – vianočná romantická komédia s Lori Loughlin

Free State of Jones (2016) – thriller z obdobia občianskej vojny s Matthewom McConaugheym v hlavnej úlohe.

Goosebumps (2015) – živá akčná adaptácia známych hororových príbehov R.L. Stinea s Jackom Blackom

Hunter X Hunter: The Last Mission (2013) – anime film

Hunter X Hunter: Phantom Rouge (2013)

It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football (2024) – Netflix Original – indický animovaný špeciál na Netflixe

Katie (2019) – dokumentárny film o írskej boxerskej šampiónke Katie Taylor

Let Go (2024) – Netflix Original – švédska dráma o matke, ktorá sa snaží udržať svoju rodinu pokope, v hlavnej úlohe Josephine Bornebusch.

Love in the Wild (2. séria) – reality šou

Maid in Manhattan (2002) – romantický film s Jennifer Lopez o hotelovej chyžnej a politikovi, ktorí sa do seba zamilujú.

Oblivion (2013) – akčný sci-fi thriller s Tomom Cruisom o konci sveta, kde dvaja ľudia strážia vežu na premenu morskej vody na fúznu energiu.

One Piece (22. séria) – nová séria populárneho anime seriálu

Pompeii (2014) – historický akčný film s Kitom Haringtonom v úlohe Mila, o výbuchu sopky.

The Scorpion King (2002) – akčno-dobrodružný film, v ktorom debutoval Dwayne Johnson.

The Whale (2023) – za tento film o učiteľovi angličtiny s ťažkou obezitou, ktorý sa snaží obnoviť vzťah s dcérou získal Brendan Fraser Oscara.

Whiplash (2014) – Výnimočná hudobná dráma Damiena Chazella s Milesom Tellerom a J.K. Simmonsom.

Whitney (2018) – Dokumentárny film z archívnych záberov a rozhovorov, zameraný na život slávnej umelkyne Whitney Houston.

Vyjde aj Hallmark Channel Christmas Movie Collection. Väčšinou ide o filmy o slobodných ľuďoch, ktorí nájdu lásku na Vianoce, alebo o rodinách, ktoré sa na Vianoce zišli, či o rodinách slobodných ľudí, ktoré sa na Vianoce stretnú a nájdu lásku.



- A Biltmore Christmas (2023)

- A Merry Scottish Christmas (2023)

- A Heidelberg Holiday (2023)

- Christmas Island (2023)

(2023)

- Christmas with a Kiss (2023)

- Miracle in Bethlehem, PA (2023)

- Christmas in Notting Hill (2023)

- Haul Out the Holly (2023)

- Haul Out the Holly: Lit Up (2023)

3. november

Pinkfong & Hogi Mini-Movie: The Tricky Three Cars (2024)

Pinkfong Little Dino School (2024)

Bebefinn Dance Time (2024)

5. november

Dirty Jobs (1. – 2. séria) – americký televízny seriál, ktorý sa pôvodne vysielal na Discovery Channel, v ktorom moderátor Mike Rowe vykonáva ťažké, zvláštne a špinavé práce

Love is Poison (1. séria – nové epizódy každý týždeň) – japonská dráma

Love Village (2. séria) – Netflix Original– japonská reality šou

6. november

Holiday Playlist (1. séria) - Netflix Original – zmes vianočných špeciálov a epizód z obľúbených detských seriálov na Netflixe, ako napríklad Gabby’s Dollhouse

Love Is Blind: Argentina (1. séria) - Netflix Original – nový medzinárodný spin-off reality show Love Is Blind, tentoraz z Argentíny

Meet Me Next Christmas (2024) - Netflix Original – vianočná romantická komédia

Pedro Páramo (2024) - Netflix Original – herec zo seriálu The Lincoln Lawyer Manuel Garcia-Rulfo sa objavuje v tomto novom mexickom fantasy horore o mužovi, ktorý navštívi mesto prezývané „mesto smrti“

7. november

10 Days of a Curious Man (2024) - Netflix Original – turecká dráma

Born for the Spotlight (1. séria) - Netflix Original – taiwanská dráma

Countdown: Paul vs. Tyson (1. séria) - Netflix Original – prvá epizóda poskytuje pohľad do zákulisia príprav Jakea Paula a Mikea Tysona na ich veľký zápas.

Face Off (6. – 8. séria) – reality šou

Outer Banks (4. séria – 2. časť) - Netflix Original

Si Juku: The Movie: Harta Pulau Moyet (2024) – indický animovaný film pre deti

The Buckingham Murders (2024) – Kareena Kapoor Khan v hlavnej úlohe krimitrileru režiséra Hansala Mehtu.

8. november

A Holiday Engagement (2011) – vianočná romantická komédia z Hallmark Channel

Bank Under Siege (1. séria) - Netflix Original – španielska kriminálna séria

Investigation Alien (2024) - Netflix Original – George Knapp predstavuje nový dokument o UFO.

Jurnal Risa by Risa Saraswati (2024) – indonézsky horor

Mr. Plankton (Limitovaná séria) - Netflix Original – K-drama romantická séria

My Dad’s Christmas Date (2020) – vianočná romantická komédia

The Cage (1. séria) - Netflix Original – francúzska akčná séria

Transformers: EarthSpark (1. séria) – animovaný detský seriál, ktorý sleduje novú generáciu Transformerov, ktorí hľadajú zmysel, zatiaľ čo bránia Zem

Umjolo: The Gone Girl (2024) - Netflix Original – juhoafrický romantický film

Vijay 69 (2024) - Netflix Original – hindi komediálna drama

9. november

The Lost City (2022) – Sandra Bullock a Channing Tatum sa do seba zamilujú v akčnej komédii

Arcane (2. séria) - Netflix Original – veľký záver adaptácie League of Legends, ktorá bude vydaná v troch častiach:

Act I – 9. november

Act II – 16. november

Act III – 23. november

10. november

Focus (2015) – Will Smith a Margot Robbie hrajú hlavnú úlohu v tomto filme o podvodníkovi, ktorý si pod svoje krídla vezme ašpirujúcu femme fatale.

My Boo (2024) – Thajská hororová komédia o chlapcovi a duchovnom dievčati.

Cien anos con Juan Rulfo (2017) – Dokument o spisovateľovi Juanovi Rulfovi s rozhovormi s Wernerom Herzogom a Eduardom Galeanom.

11. november

Rob Peace (2024) – Jay Will, Mary J. Blige a Chiwetel Ejiofor hrajú v románovej adaptácii tragického života absolventa univerzity Yale, ktorý sa uchýli k drogám, aby pomohol zachrániť svojho otca.

12. november

Adrienne Iapalucci: The Dark Queen (2024) - Netflix Original – špeciálna stand-up comedy

Rhythm + Flow: Brazília (1. séria – nové epizódy týždenne) - Netflix Original

Zbierka filmov Rýchlo a zbesilo:

Rýchlo a zbesilo (2001)

Rýchlo a zbesilo 2 (2003)

Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda (2006)

Rýchlo a zbesilo 4 (2009)

Rýchlo a zbesilo 5 (2011)

Rýchlo a zbesilo 6 (2013)





13. november

EMILIA PÉREZ (2024) - Netflix Original – jeden z najväčších uchádzačov o Oscara za tento rok, v hlavných úlohách so Selena Gomez, Adriana Paz a Édgar Ramírez. V Mexiku dostane právnička Rita nečakanú ponuku pomôcť obávanému šéfovi kartelu odísť z podnikania a navždy zmiznúť tým, že sa stane ženou, o ktorej vždy sníval.

Hot Frosty (2024) - Netflix Original – romantická vianočná komédia

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley (2024) - Netflix Original – nový dokument o rock n’ rollovej hviezde od režiséra filmu The Last Dance.

Sister’s Fued (1. séria) - Netflix Original – mexický dramatický seriál

Sprint (2. séria) - Netflix Original – športový dokumentárny seriál zachytávajúci športovcov, ako súťažia na olympijských hrách.

The Mother of Penguins (1. séria) - Netflix Original – poľský dramatický seriál o MMA zápasničke, ktorej sedemročný syn sa presťahuje do novej školy a ona si uvedomí, že jej najťažší boj nebude v ringu, ale v rodičovstve.

14. november

Beyond Goodbye (1. séria) - Netflix Original – japonský dramatický seriál

The Fairly OddParents!: A New Wish (1. séria) – nová animovaná séria od Nickelodeonu

The Lost Children (2024) - Netflix Original – dokument o štyroch domorodých deťoch, ktoré museli prežiť v kolumbijskej Amazónii po havárii lietadla.

15. november

A.P. Bio (séria 1-4) – komediálny seriál Peacock o profesorovi z Harvardu, ktorý radšej učí deti vo svojom rodnom meste.

Cobra Kai (séria 6, časť 2) - Netflix Original – druhá séria troch epizód, ktoré uzatvárajú pokračovanie série The Karate Kid.

Paul vs. Tyson (LIVE) - Netflix Original – boxerský zápas medzi šampiónom Mikeom Tysonom a YouTuberom Jakeom Paulom.

16. november

Close To You (2024) – osobný film o trans-človeku, ktorý mieri domov.

Widow Clicquot (2024) – dobová dráma s Haley Bennettom a Tomom Sturridgeom

18. november

Wonderoos (2. séria) - Netflix Original – detský animovaný seriál

19. november

Adam Ray Presents: Dr. Phil UNPLUGGED (2024) - Netflix Original – špeciálna stand-up komédia

TED Tumblewords (iOS a Android) - Netflix Games – denná slovná logická hra

Zombieverse (2. séria – New Blood) - Netflix Original – K-zombie seriál

20. november

A Man on the Inside (1. séria) - Netflix Original – kriminálna komédia o staršom mužovi, ktorého najali, aby sa dostal do utajenia v domove dôchodcov.

Adoration (1. séria) - Netflix Original – talianska kriminálna dráma

Buy Now: The Shopping Conspiracy (2024) – Nic Stacey stojí za týmto novým dokumentom o tajnom svete najvplyvnejších značiek, v ktorom odhaľuje skryté manipulačné triky, aby si ich kupoval bez ohľadu na cenu.

Father Figures (2017) – Owen Wilson a Ed Helms hrajú v komédii o dvoch bratoch, ktorí sa spojili, aby našli svojho údajne mŕtveho otca.

GT Max (2024) - Netflix Original – francúzsky akčný film

Our Oceans (1. séria) - Netflix Original – tento nový dokumentárny seriál nahovoril Barack Obama. Rozpráva o živote, ktorý žije v našich obrovských oceánoch.

Rhythm + Flow (2. séria) - Netflix Original – Ludacris, Latto a DJ Khaled sa snažia nájsť ďalšiu tvár hip-hopu.

Shahs of Sunset (3. – 4. séria)

The Merry Gentlemen (2024) - Netflix Original – vianočný rom-com muzikál s Britt Robertson a Chad Michael Murray.

21. november

Maybe Baby 2 (2024) – Netflix Original – pokračovanie dánskej komédie

Thomas & Friends: The Christmas Letter Express (1. séria)

Tokyo Override (2024) - Netflix Original – anime seriál o hackerovi

22. november

900 Days Without Annabel (Limited Series) Netflix Original – španielsky kriminálny dokumentárny seriá

Gold Rush (séria 1-2)

Joy (2024) - Netflix Original – v hlavnej úlohe Bill Nighy a Thomasin McKenzie, tento britský životopisný film pokrýva vývoj prvého dieťaťa zo „skúmavky“ na svete.

Pantheon (1. séria) – AMC sci-fi animovaný seriál

Pokemon Horizons: The Series (časť 4) - Netflix Original – ďalšia várka epizód anime Pokémona

Spellbound (2024) - Netflix Original – prvá z multifilmovej dohody medzi Netflixom a Skydance Animation (štúdio vedené bývalým šéfom Pixaru Johnom Lasseterom). Je o mladom dievčati, ktoré sa snaží zachrániť svojich rodičov, ktorí sa kúzelne zmenili na monštrá. Obsahuje hlasy Rachel Zegler a Johna Lithgowa.

Tex Mex Masters (2.séria) - Netflix Original – s novými tvárami, väčším obchodom a vyšším ziskovým cieľom sa posádka Borderland vydáva hlbšie do Mexika, aby získala vzácne a jedinečné autá na opravenie.

The Empress (2.séria) - Netflix Original – nová séria nemeckého dobového dramatického seriálu.

The Helicopter Heist (Limited Series) - Netflix Original – švédska kriminálna dráma, ktorá prerozpráva skutočný príbeh jednej z najväčších lúpeží v histórii.

The Piano Lesson (2024) - Netflix Original – adaptácia divadelnej hry Augusta Wilsona sledujúca život rodiny Charlesovcov, ktorí sa vyrovnávali s rodinným dedičstvom pri rozhodovaní o osude klavíra. V hlavných úlohách Samuel L. Jackson, John David Washington a Danielle Deadwyler.

TRANSMITZVAH (2024) - Netflix Original – argentínska dráma

When the Phone Rings (1. séria) - Netflix Original – K-drama romantický seriál

25. november

Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey (2024) - Netflix Original – Joe Berlinger je späť s ďalším dokumentárnym seriálom o prípade vraždy.

The Tiny Chef (1. séria) – animovaný seriál od Nickelodeonu

26. november

Anthony Jeselnik: Bones and All (2024) - Netflix Original – špeciálna stand-up comedy

27. november

Chef’s Table (Volume 7) - Netflix Original – štyri nové epizódy kulinárskeho dokumentárneho seriálu

Our Little Secret (2024) - Netflix Original – Lindsay Lohan je späť v ďalšom vianočnom filme, kde herečka hrá Avery, ktorá je na sviatky v dome svojho priateľa, ale nerátala s tým, že tam bude jej bývalý.

28. november

ASAF (1. séria) - Netflix Original – turecký dramatický thriller.

Is it Cake? Holiday (1. séria) - Netflix Original – sviatočný zvrat v reality šou o realistických tortách.

The Madness (Limited Series) - Netflix Original – Colman Domingo v hlavnej úlohe tohto nového televízneho trileru od tvorcu Stephana Belbera.

29. november

Love Never Lies: South Africa (1. séria) - Netflix Original – reality šou

Senna (Limited Series) - Netflix Original – dramatický seriál o živote a kariére jazdca Formuly 1 Ayrtona Sennu.

The Snow Sister (2024) - Netflix Original – nórska fantasy dráma

The Trunk (1. séria) - Netflix Original – kórejský dramatický seriál