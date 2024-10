Robert Downey Jr. tvrdí, že nikdy nedovolí, aby ho nahradila AI: Keď zomriem, žiadny stroj neoživí moju postavu

Robert Downey Jr. je proti používaniu generatívnej umelej inteligencie na vytvorenie jeho podoby.

Robert Downey Jr. bol nedávno hosťom podcastu On With Kara Swisher. Rozprávali sa o jeho kariére, budúcnosti, ale aj o tom, čo si 59-ročný herec myslí o umelej inteligencii.

Keď sa ho moderátorka opýtala na jeho názor na umelú inteligenciu a rôzne druhy deepfakes, odpovedal: „Ako vnímam všetko, čo sa deje? Cítim to minimálne, pretože mám skutočný život.“ Niekdajší predstaviteľ Iron Mana vraj akúkoľvek umelo vytvorenú náhradu za skutočného človeka odsudzuje.

Keď hovoril o svojej úlohe Iron Mana, Downey povedal, že nechce, aby jeho podoba bola znovu vytvorená technológiou AI a že má v úmysle žalovať všetkých budúcich manažérov, ktorí povolia vytvoriť jeho verziu pomocou umelej inteligencie.

Dokonca priznal, že aj po jeho smrti bude jeho „právnická kancelária stále veľmi aktívna“. Naznačil tým, že ak zomrie on, s ním aj jeho kariéra a jeho právnici budú stále aktívne bojovať za to, aby Robert nebol nahradený žiadnym strojom a za to, aby jeho postava „nebola oživená“.

Roberta Downeyho Jr. paradoxne v súčasnosti hrá v divadelnej inscenácii McNeal, kde hrá prominentného spisovateľa oceneného Nobelovou cenou, ktorý používa AI na napísanie nového diela, informuje Yahoo.