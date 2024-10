CLOSE FRIENDS so Zuzanou Vačkovou: Keď som mala 20, mala som komplexy. Môj najsexi kolega má skvelý humor

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala herečka Zuzana Vačková.

Z minulosti neľutuje nič a hovorí, že ak by nebolo jej zlyhaní a pádov, nebola by tým človekom, ktorým je dnes. Ak by však mala niečo spomenúť, bolo by to bývalé manželstvo s Rasťom Rogelom, ktorý sa podľa jej slov pustil extrémistickým smerom.

„To som si musela dlho odpúšťať a cítila som vnútornú hanbu,“ hovorí Zuzana. Od hĺbavých a možno nie veľmi príjemných otázok sme však preberali aj príjemnejšie témy a na otázku, ktorý zo slovenských hercov je podľa nej najviac sexi, odpovedala, že je to Štefan Martinovič, Martin Nemec či Janko Koleník.

Čo sa jej na kolegoch najviac páči, sa dozvieš vo videu. Zuzka nám prezradila aj to, že keď mala 20 rokov, mala toľko komplexov, že by o tom mohla nahrať podcast. Čo jej pomohlo vysporiadať sa s nimi?

Vadilo by Zuzke, ak by sa musela pre svojho priateľa presťahovať do cudzej krajiny? Vadilo by jej, ak by pracoval aj po nociach, alebo by zarábal menej ako ona? A čo jej najviac chýba na Slovensku? Toto a ešte oveľa viac sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.