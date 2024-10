Petra Vlhová sa štartu Svetového pohára nezúčastní: „Chcem sa vrátiť v plnej sile,“ hovorí

Slovenská lyžiarka vidí predpokladaný návrat v decembri tohto roka.

Populárna slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nezúčastní úvodného podujatia Svetového pohára v rakúskom Söldene. Slávnostné podujatie sa uskutoční 26. októbra.

„Celý november sa budem pripravovať doma a najskorší návrat vidíme v decembri. Kiežby som mohla štartovať už v Söldene,“ vyjadrila sa na tlačovej konferencií v Bratislave.

Zároveň dodala, že sa chce vrátiť v plnej sile. „Koleno je v dobrom stave, nemám žiadne limity a je to o tom, ako sa cítim na lyžiach a kondícii," uviedla Vlhová.

Úspešná slovenská lyžiarska má za sebou osem mesiacov bez lyží. Vlhová sa mesiace zotavovala po nešťastnom páde, ku ktorému došlo v prvom kole obrovského slalomu v Jasnej.

Ďalšie kolo Svetového pohára po Söldene sa uskutoční až 16. novembra v Levi, no ani toho sa slovenská lyžiarka nezúčastní. „Toto ma asi najviac mrzí. Bola by som veľmi rada, keby som tam bola, ale keďže to nejde, tak preteky budem sledovať z gauča s čajom v ruke," priznala Vlhová.