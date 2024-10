V Los Angeles slúži na kultúrne aj športové podujatia.

Vláda Spojených arabských emirátov predstavila svoju víziu na výstavbu. Prvá Sphere stojí v Las Vegas a teší sa obrovskému úspechu. O plánoch na realizáciu informovalo oddelenie kultúry a turizmu Abú Zabí na LinkedIn.

„Spolu so spoločnosťou Sphere Entertainment Co. plánujeme priniesť do Abú Zabí druhú Sphere na svete, ktorá podporí cestovný ruch v emirátoch a posilní globálnu pozíciu Abú Zabí ako poprednú destináciu pre zábavu, šport a kultúru,“ napísali v príspevku.

Investori zatiaľ neprezradili, kedy by v meste stavba mohla pribudnúť. Výstavba Sphere v USA trvala 4 roky. Slávnostne ju otvorili na jeseň minulého roka. Ako informuje portál ABC News, náklady na výstavbu sa vtedy vyšplhali na 2,3 miliardy dolárov (2,1 mld. eur). Financovanie arabskej verzie by mala mať na starosti arabská vláda. Aréna v Las Vegas slúži na kultúrne i športové eventy.