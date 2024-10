Satanista Pavel: Jedna entita odo mňa chcela, aby som vykonával ľudské obety. Nabádala ma na to v snoch a víziách (Rozhovor)

Jedným z čelných predstaviteľov česko-slovenského Chrámu Cirkvi Satanovej, Pavel Brdniar nás zasvätil do tajov satanskej filozofie.

Pomaly sa vydám do ulíc upršanej večernej Prahy, aby som sa stretol s Pavelom Brndiarom – jedným z čelných predstaviteľov česko-slovenského Chrámu Cirkvi Satanovej. Pavel naše spoločné stretnutie dohodol v krčme pomenovanej „U Rohatejch“. Celú cestu sa neviem prestať zamýšľať nad tým, či miesto s takýmto názvom zvolil kvôli symbolike, alebo ide len o náhodu.

Keď po niekoľkých minútach dorazím do cieľa, pri jednom zo stolov na terase zazriem muža s dlhou zošedivenou bradou. Sústredene si plní fajku. Hoci som svojho respondenta nikdy predtým nevidel, moja intuícia mi hovorí, že ním musí byť on. Vykročím preto k nemu a vystriem ruku, aby som sa predstavil. Muž za stolom gesto zopakuje a hlbokým hlasom sa mi predstaví ako Pavel. Moja intuícia ma neklamala.

Hneď ako sa pustíme do reči, aby mi priblížil filozofiu satanizmu a uviedol na pravú mieru pôvod strachu, ktorý sa o satanistoch šíri v spoločnosti, nadobudnem pocit, že predo mnou sedí veľmi sčítaný človek. Pavel oplýva veľmi pragmatickými názormi na svet a na spoločenské dianie, čo ma pri mužovi rozprávajúcom o mágii a entitách pozitívne prekvapilo.

Pavel a autor článku počas rozhovoru. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Satanista, mág, gnostik, mystik a okultista v jednej osobe mi o týchto veciach hovorí bez zbytočného pátosu. Mágiu neopisuje ako niečo nadprirodzené, ale práve naopak, ako schopnosť, ktorou ľudia oplývajú už tisícročia, ale zatiaľ ju veda nedokáže vysvetliť.

„Čo je to vlastne satanizmus, mágia, alebo akýkoľvek iný životný smer, či filozofia? Je to idea. Idea sama o sebe síce neexistuje, ale keď sú ľudia pre ňu ochotní zomrieť, zabíjať, alebo ísť do vojny, stáva sa nesmierne mocnou a reálnou,“ vysvetlí mi.

Na konci nášho rozhovoru, počas ktorého sme stihli rozobrať pôvod a princípy satanizmu, významnosť rituálov a podstatu mágie, nedá mi sa Pavla nespýtať, či krčmu s týmto názvom vybral pre naše stretnutie schválne. „To je len náhoda,“ zasmeje sa a svojou odpoveďou ma opäť len utvrdí v tom, ako racionálne vníma svet.

V tomto článku si prečítaš: Prečo si Pavel myslí, že mágia nie je nadprirodzená.

Aké sú základné princípy a pravidlá satanskej filozofie.

Ako ho cudzia entita nabádala robiť ľudské obete.

Ako vznikol satanizmus a prečo nemá nič spoločné s kresťanstvom.

Čo si Pavel myslí o paranormálnych javoch.

Či dokáže ovládať mágiu každý.

Ako sa stať satanistom.

Vedeli by ste mi na úvod vysvetliť, ako mám chápať satanizmus?

Satanizmus je životná filozofia. Prináša sebauspokojenie a sebarealizáciu za pomoci všeobecne známych a dostupných prostriedkov, ale aj tých menej známych, medzi ktoré patria duchovné, či mystické smery, a samozrejme, mágia.

Určite to nie je viera. Satanista neverí, satanista vie. Ak človek niečomu verí, odovzdáva sa tomu. Veriť znamená h*vno vedieť. Ja neverím v mágiu – ja viem, že funguje. Pokiaľ ide o nejakú vieru v satana, ja v neho neverím. Ja som satan.

Rituálom môže byť aj čistenie zubov, hranie hier, či cesta do práce. Pre niektorých ľudí má rituálne prvky dokonca aj sex, akurát si to neuvedomujú.

Čo tým myslíte, že „ste satan“?