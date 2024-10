Navštívili sme sex múzeum: prečo vymysleli parochne na vagíny? Zaujali tisícročné dildá aj šukací stroj v tvare tanku (Reportáž)

Prišli sem muži, ženy či páriky rôznych národností, seniori, ale aj ľudia, ktorí sa ešte len nedávno tešili z toho, že im na polícii konečne vydali občiansky preukaz. Všetci dorazili s jedným úmyslom: zistiť, ako si to robili naši predkovia.

Niet žiadnych pochybností o tom, že ľudia odjakživa milovali sex a radi v tomto smere experimentovali. Nie vždy však mali nablízku svojho partnera či partnerku, a tak hľadali rôzne iné možnosti, ako sa uspokojiť.

Muži to mali v dávnych dobách s nezáväzným sexom omnoho jednoduchšie ako ženy. Bolo totiž úplne bežné a spoločensky prípustné, keď navštevovali verejné domy. Napríklad v takom starovekom Grécku fungovala štátna prostitúcia a v starovekom Ríme boli zase služby kurtizánok lacnejšie než pohár vína.

Ženy, ktoré boli nezadané alebo na dlhú dobu odlúčené od svojich partnerov, si však sex s milencami nemohli dovoliť, lebo by boli v očiach spoločnosti považované za promiskuitné. Nezostávalo im teda nič iné, iba nájsť spôsoby, ako sa potajme uspokojiť samé.

Masturbáciu si spríjemňovali rôznymi predmetmi, a tak začali vznikať aj prvé erotické pomôcky. To, ako vyzerali a z akých materiálov sa vyrábali, odhaľuje pražské Sex Machine Museum.

Ešte predtým, než sa spoločne vydáme do „ríše umelých penisov", aby sme si ukázali, ako vyzeral progres erotických pomôcok od kamenného dilda až po šukací stroj na ovládanie v tvare tanku

V tomto článku si prečítaš: Z akých rôznych materiálov sa kedysi vyrábali dildá.

Z akého dôvodu bol vynájdený prvý vibrátor.

Na čo sa kedysi používali prvé pásy cudnosti.

Kvôli čomu si oholené ženy kedysi lepili medzi nohy špeciálne parochne.

Aké najbizarnejšie hračky sme v múzeu našli.

Ríša díld

Keď vstúpime do pražského Sex Machine múzea, na niekoľko sekúnd sa nás zmocní pocit, že sme sa ocitli v zastaralom nevestinci poslednej cenovej kategórie. Môžu za to najmä sýtočervené steny zdobené obrazmi s čiernobielymi aktmi a dildá číhajúce z vitrín, kam len naše oči dovidia.

Náš prvotný dojem z tohto miesta sa však veľmi rýchlo zmení, keď sa navôkol začnú hemžiť húfy turistov. Verejné domy totiž bývali známe svojou komornou atmosférou, zatiaľ čo do múzea sa teraz minimálne pocitovo nahrnuli všetci cudzinci z Václavského námestia.

Akty na stenách múzea. Zdroj: Lukáš Čelka/Refresher.sk

Úprimne ma prekvapuje rôznorodosť návštevníkov. Prišli sem muži, ženy či páriky rôznych národností, seniori, ale aj ľudia, ktorí sa ešte len nedávno tešili z toho, že im na polícii konečne vydali občiansky preukaz. Všetci dorazili s jedným úmyslom: zistiť, ako si to robili naši predkovia.

My, samozrejme, nie sme výnimkou, a tak vybehneme na prvé poschodie múzea, nasledujúc šípku, ktorá ukazuje smer expozície. Keď sa vydriapeme nahor, naše oči padnú na mohutnú vitrínu obsahujúcu najstaršie exponáty.

Ako prvý z nich ma zaskočí prehistorický falus starší než 28 tisíc rokov. Ide o akýsi dohladka vybrúsený kamenný valec s tvarom a veľkosťou penisu. Hneď vedľa neho sa týčia obrovské kožené falusy – jeden aj s vytvarovanými semenníkmi.

Miletské dildá vyrobené z kože. Zdroj: Lukáš Čelka/Refresher.sk

Z informačnej tabuľky sa dozvedám, že ide o „dildá pochádzajúce z gréckeho mesta Miletus, ktoré sú vyrobené z kože a plnené sušenými hubami“. Svojho času boli revolučným vynálezom, keďže vďaka tejto netradičnej náplni dokázali po navlhčení zväčšiť svoj objem. Pravdepodobne aj preto sa predávali po celom Stredomorí.

Samozrejme, nešlo o jedinú hračku špeciálnych vlastností. Hneď ako prejdeme do ďalšej miestnosti, uvidím dildo, ktoré má na jednej strane namontovaný okrúhly rámik s miestom určeným na fotografiu. Majiteľka dilda tak mohla do rámiku vložiť fotografiu svojho milovaného a myslieť na neho, zatiaľ čo sa ním obšťastňovala.

Špeciálne dildo s fotkou milenca. Zdroj: Lukáš Čelka/Refresher.sk

Medzi ďalšie neobvyklé hračky slúžil sklenený penis pripomínajúci fľašu s uzáverom. Žena do neho mohla naliať buď teplú alebo studenú vodu a tým pádom zažívala pri masturbácii rôzne nové stimuly.

Dildo, ktoré sa kedysi plnilo vodou. Zdroj: Lukáš Čelka/Refresher.sk

V neposlednom rade stojí za zmienku aj dutý umelý falus zakončený niečím, čo vyzerá ako balónik na klystýr. V skutočnosti však išlo o pumpičku, do ktorej mohla jeho majiteľka naliať vodu a pri obšťastňovaní sa tak simulovala mužská ejakulácia. Dokonalé, však?

Dildo, ktoré dokázalo simulovať ejakuláciu. Zdroj: Lukáš Čelka/Refresher.sk

Prvé vibrátory a parné šukacie stroje

Keď sa presunieme do ďalšej miestnosti, za vitrínami objavíme dobové vibrátory. Tieto elektrikou poháňané monštrá v našich očiach zvyknutých na pokrok doby vyzerajú až moc nevábne na to, aby sa s nimi niekto kedysi uspokojoval.

Prvé vibrátory. Zdroj: Lukáš Čelka/Refresher.sk

Zaujímavejšie než samotné vibrátory je história ich vzniku. V 19. storočí boli ženy považované za asexuálne. Vysokopostavení muži len zriedkavo spávali so svojimi manželkami, na sex mali prostitútky. Manželky, ktoré boli z dlhého celibátu frustrované, skončili v rukách lekárov a bola im diagnostikovaná hystéria, píše Womans Health Mag.

Túto kedysi bežnú diagnózu liečili lekári pomerne bizarnou metódou.