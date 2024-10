Hlavný zápas bratislavského Oktagonu zrušili. Pirát sa zranil a voči Vémolovi v odvete nenastúpi

Organizácia zatiaľ neprezradila, či je v hre náhradník. Iný termín alebo zápas definitívne zrušili.

Už 9. novembra sa mal v bratislavskej Tipos Aréne uskutočniť očakávaný odvetný zápas medzi Karlosom Vémolom a Samuelom „Pirátom“ Krištofičom. Ako oznámila organizácia Oktagon na sociálnej sieti, zápas je zrušený pre Pirátovo vážne zranenie.

Bojovníci si svoje sily zmerali už v decembri minulého roka, kedy zápas skončil víťazstvom Krištofiča. Plánovaný novembrový zápas bol hlavnou udalosťou večera a fanúšikovia zo zrušenia zápasu neskrývajú sklamanie.

Niektorí v komentároch žiadajú o vrátenie peňazí, pretože si lístky kúpili len kvôli odvete. Iní organizáciu vyzývajú, aby udalosť zrušili úplne.

V popise príspevku Oktagon nešpecifikoval, či je nádej nájsť náhradný termín. „Je to teraz ešte asi skoro hovoriť, pretože musíme presne zistiť, ako je na tom to zranenie. Rád by som povedal viac, ale momentálne nemáme ďalšie informácie, riešime to,“ povedal vo veci promotér Neruda pre Šport.sk.